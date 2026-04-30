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Complejo residencial ODOM living residence

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$250,000
;
16
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ID: 35416
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 54
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Dirección
    Preah Norodom Boulevard Street 41, 162 Topaz Restaurant

Características del objeto

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

...

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya

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