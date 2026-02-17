Complejo residencial LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - un rascacielos premium en el centro de Phnom Penh
SMART HOME • Freehold • Ingresos garantizados 8% anual
Residencia moderna en la zona más prestigiosa de la capital de Camboya - BKK1.
Situación, alto nivel de servicio y fuerte potencial de inversión.
Ubicación - BKK1
El principal centro comercial y diplomático de la ciudad: embajadas, centros de negocios, restaurantes, escuelas internacionales y galerías de compras.
-
Acerca del proyecto
• 43 pisos • 1080 apartamentos
• Formato de propiedad: Freehold (100% de propiedad)
• Entrega: I trimestre 2025
• Management: International management company
-
️ Equipo de apartamentos
Acabados completos y muebles
Smart Home System de Xiaomi
Ventanas panorámicas
Materiales e Ingeniería Premium
-
Infraestructura de nivel de lujo
• Piscina y barra de cielo
• Zona de fitness y espacio de yoga
• Salón y salas de conferencias
• Jardines verdes
• Servicio de conserjería
• Aparcamiento subterráneo
-
Ventajas de las inversiones
El centro de la capital - demanda estable de alquiler
Ingresos garantizados 8% anual
Alta liquidez de apartamentos
Perspectivas del crecimiento del valor
Lotes especiales
Lote 1
12a planta • Estudio • Norte
41.01 m2 (reidential 30.76 m2)
Precio: desde $96,952
Lote 2
12 pisos • 1 dormitorio • Norte
60.95 m2 (45,71 m2)
Precio: desde 130.136 dólares
Lote 5
25 planta • con 2 dormitorios • este
74.33 m2 (reidential 55.75 m2)
Precio: desde $196,165
Condiciones de precios especiales
Los precios especiales se aplican a:
Pago o entrega por una sola vez hasta 12 meses
Relevancia de precios y disponibilidad de lotes especificar al aplicar.
Acompañando la transacción
• Representación jurídica plena
• Asesoramiento sobre ingresos
• Apoyo al alquiler
• Trabajar directamente en los precios del proyecto
-
Póngase en contacto conmigo para consejos y la mejor opción.
Propiedad premium en el centro de Phnom Penh es un segmento de mercado limitado.