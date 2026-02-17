Complejo residencial LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

LE CONDÉ BKK1 - un rascacielos premium en el centro de Phnom Penh

SMART HOME • Freehold • Ingresos garantizados 8% anual

Residencia moderna en la zona más prestigiosa de la capital de Camboya - BKK1.

Situación, alto nivel de servicio y fuerte potencial de inversión.

Ubicación - BKK1

El principal centro comercial y diplomático de la ciudad: embajadas, centros de negocios, restaurantes, escuelas internacionales y galerías de compras.

-

Acerca del proyecto

• 43 pisos • 1080 apartamentos

• Formato de propiedad: Freehold (100% de propiedad)

• Entrega: I trimestre 2025

• Management: International management company

-

️ Equipo de apartamentos

Acabados completos y muebles

Smart Home System de Xiaomi

Ventanas panorámicas

Materiales e Ingeniería Premium

-

Infraestructura de nivel de lujo

• Piscina y barra de cielo

• Zona de fitness y espacio de yoga

• Salón y salas de conferencias

• Jardines verdes

• Servicio de conserjería

• Aparcamiento subterráneo

-

Ventajas de las inversiones

El centro de la capital - demanda estable de alquiler

Ingresos garantizados 8% anual

Alta liquidez de apartamentos

Perspectivas del crecimiento del valor



Lotes especiales

Lote 1

12a planta • Estudio • Norte

41.01 m2 (reidential 30.76 m2)

Precio: desde $96,952

Lote 2

12 pisos • 1 dormitorio • Norte

60.95 m2 (45,71 m2)

Precio: desde 130.136 dólares

Lote 5

25 planta • con 2 dormitorios • este

74.33 m2 (reidential 55.75 m2)

Precio: desde $196,165



Condiciones de precios especiales

Los precios especiales se aplican a:

Pago o entrega por una sola vez hasta 12 meses

Relevancia de precios y disponibilidad de lotes especificar al aplicar.



Acompañando la transacción

• Representación jurídica plena

• Asesoramiento sobre ingresos

• Apoyo al alquiler

• Trabajar directamente en los precios del proyecto

-

Póngase en contacto conmigo para consejos y la mejor opción.

Propiedad premium en el centro de Phnom Penh es un segmento de mercado limitado.