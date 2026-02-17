  1. Realting.com
Complejo residencial LE CONDE vysota roskosi v serdce Pnompena

Phnom Penh, Camboya
$96,952
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    43

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

LE CONDÉ BKK1 - un rascacielos premium en el centro de Phnom Penh
SMART HOME • Freehold • Ingresos garantizados 8% anual

Residencia moderna en la zona más prestigiosa de la capital de Camboya - BKK1.
Situación, alto nivel de servicio y fuerte potencial de inversión.

Ubicación - BKK1
El principal centro comercial y diplomático de la ciudad: embajadas, centros de negocios, restaurantes, escuelas internacionales y galerías de compras.

-

Acerca del proyecto
• 43 pisos • 1080 apartamentos
• Formato de propiedad: Freehold (100% de propiedad)
• Entrega: I trimestre 2025
• Management: International management company

-

️ Equipo de apartamentos
Acabados completos y muebles
Smart Home System de Xiaomi
Ventanas panorámicas
Materiales e Ingeniería Premium

-

Infraestructura de nivel de lujo
• Piscina y barra de cielo
• Zona de fitness y espacio de yoga
• Salón y salas de conferencias
• Jardines verdes
• Servicio de conserjería
• Aparcamiento subterráneo

-

Ventajas de las inversiones
El centro de la capital - demanda estable de alquiler
Ingresos garantizados 8% anual
Alta liquidez de apartamentos
Perspectivas del crecimiento del valor


Lotes especiales

Lote 1
12a planta • Estudio • Norte
41.01 m2 (reidential 30.76 m2)

Precio: desde $96,952

Lote 2
12 pisos • 1 dormitorio • Norte
60.95 m2 (45,71 m2)

Precio: desde 130.136 dólares

Lote 5
25 planta • con 2 dormitorios • este
74.33 m2 (reidential 55.75 m2)

Precio: desde $196,165


Condiciones de precios especiales
Los precios especiales se aplican a:
Pago o entrega por una sola vez hasta 12 meses

Relevancia de precios y disponibilidad de lotes especificar al aplicar.


Acompañando la transacción
• Representación jurídica plena
• Asesoramiento sobre ingresos
• Apoyo al alquiler
• Trabajar directamente en los precios del proyecto

-

Póngase en contacto conmigo para consejos y la mejor opción.
Propiedad premium en el centro de Phnom Penh es un segmento de mercado limitado.

Localización en el mapa

Phnom Penh, Camboya

