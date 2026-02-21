Complejo residencial Time Square 7

INVERSIONES ANTECEDENTES • 95% del proyecto vendido • Descuentos temporales adicionales al precio

Restos de apartamentos en Time Square 7 - uno de los rascacielos más prestigiosos del distrito de Toul Kork.

Cuando los lotes líquidos terminan más rápido que el mercado tiene tiempo para reaccionar.

Principales ventajas:

Proyecto casi agotado – alta demanda confirmada por el mercado

Los descuentos son válidos ahora y se proporcionan además del precio especificado

Instalaciones sin interés hasta finales de 2027

Formato moderno de bienes raíces urbanas para la vida y la inversión

Acerca del proyecto

Moderno complejo residencial de 47 plantas en el prestigioso distrito de Toul Kork - uno de los lugares más dinámicos en Phnom Penh.

La infraestructura del complejo:

• Piscina panorámica

• Sky Lounge / Áreas de recreación

• Fitness Center

• Zonas infantiles

• Lobby con recepción

• Seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo

• Estacionamiento multinivel

• Zona comercial

Formato de vida a nivel de la capital moderna de Asia.

Todos los apartamentos se transfieren con equipos de reparación y construcción

El precio incluye:

Acabado completo.

Mobiliario incorporado

Cocina equipada

No se requiere inversión adicional después de recibir las llaves.

Lotes disponibles en los saldos del proyecto

1 dormitorio - 60 m2

29a planta

92,565 USD

Descuento adicional: 9.000 USD

2 dormitorios - 76 m2

30a planta

121.638 dólares

Descuento adicional: 15.000 USD

3 dormitorios - 100 m2

28a planta

152.625 dólares

Descuento adicional: 19.000 USD

Duplexes (2-4 dormitorios)

139.594 dólares EE.UU.

Los descuentos se proporcionan además del precio y son válidos por un tiempo limitado.

Plan de pago

2.000 dólares - reserva

20% - pago inicial

Instalación 0% - hasta el final de 2027

Modelo de entrada financiera transparente y confortable.

Ubicación - Toul Kork

Una de las zonas más populares de Phnom Penh:

• Centros comerciales y supermercados

• Escuelas internacionales

• Restaurantes e infraestructura empresarial

• Alta demanda de alquiler

• Accesibilidad de transporte conveniente

Un lugar donde se concentra la demanda urbana estable.

Inversión lógica

Proyecto casi agotado = riesgo mínimo de mercado

Formatos de diseño líquido

Ingresos en dólares

Aumento potencial de los costos para completar la construcción

Área de alquiler requerida

Apoyo a la transacción llave en mano

• Trabajar directamente a precios oficiales

• Apoyo legal

• Cálculos seguros

• Soporte después de la compra

• Consultas sobre estrategias de alquiler y propiedad

‍ Consulta individual con experto en bienes raíces de Camboya

Veamos:

• escenarios de rentabilidad y crecimiento

• Elegir un destino

• Estrategia financiera

• Riesgos y estructura de transacción

Relevancia de disponibilidad y condiciones especifican al aplicar

Escribe para recibir:

Planificación

Cálculos financieros

Selección de los mejores lotes según los restos del proyecto

Consultas personales