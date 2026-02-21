  1. Realting.com
Complejo residencial Time Square 7

Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
$83,565
ID: 33890
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 21/2/26

Localización

  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Sen Sok
  • Pueblo
    Sangkat Phnom Penh Thmei

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    47

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

INVERSIONES ANTECEDENTES • 95% del proyecto vendido • Descuentos temporales adicionales al precio

Restos de apartamentos en Time Square 7 - uno de los rascacielos más prestigiosos del distrito de Toul Kork.
Cuando los lotes líquidos terminan más rápido que el mercado tiene tiempo para reaccionar.

-

Principales ventajas:

Proyecto casi agotado – alta demanda confirmada por el mercado
Los descuentos son válidos ahora y se proporcionan además del precio especificado
Instalaciones sin interés hasta finales de 2027
Formato moderno de bienes raíces urbanas para la vida y la inversión

-

Acerca del proyecto

Moderno complejo residencial de 47 plantas en el prestigioso distrito de Toul Kork - uno de los lugares más dinámicos en Phnom Penh.

La infraestructura del complejo:

• Piscina panorámica
• Sky Lounge / Áreas de recreación
• Fitness Center
• Zonas infantiles
• Lobby con recepción
• Seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo
• Estacionamiento multinivel
• Zona comercial

Formato de vida a nivel de la capital moderna de Asia.

-

Todos los apartamentos se transfieren con equipos de reparación y construcción

El precio incluye:

Acabado completo.
Mobiliario incorporado
Cocina equipada

No se requiere inversión adicional después de recibir las llaves.

-

Lotes disponibles en los saldos del proyecto

1 dormitorio - 60 m2
29a planta
92,565 USD
Descuento adicional: 9.000 USD

2 dormitorios - 76 m2
30a planta
121.638 dólares
Descuento adicional: 15.000 USD

3 dormitorios - 100 m2
28a planta
152.625 dólares
Descuento adicional: 19.000 USD

Duplexes (2-4 dormitorios)
139.594 dólares EE.UU.

Los descuentos se proporcionan además del precio y son válidos por un tiempo limitado.

-

Plan de pago

2.000 dólares - reserva
20% - pago inicial
Instalación 0% - hasta el final de 2027

Modelo de entrada financiera transparente y confortable.

-

Ubicación - Toul Kork

Una de las zonas más populares de Phnom Penh:

• Centros comerciales y supermercados
• Escuelas internacionales
• Restaurantes e infraestructura empresarial
• Alta demanda de alquiler
• Accesibilidad de transporte conveniente

Un lugar donde se concentra la demanda urbana estable.

-

Inversión lógica

Proyecto casi agotado = riesgo mínimo de mercado
Formatos de diseño líquido
Ingresos en dólares
Aumento potencial de los costos para completar la construcción
Área de alquiler requerida

-

Apoyo a la transacción llave en mano

• Trabajar directamente a precios oficiales
• Apoyo legal
• Cálculos seguros
• Soporte después de la compra
• Consultas sobre estrategias de alquiler y propiedad

-

‍ Consulta individual con experto en bienes raíces de Camboya

Veamos:

• escenarios de rentabilidad y crecimiento
• Elegir un destino
• Estrategia financiera
• Riesgos y estructura de transacción

Relevancia de disponibilidad y condiciones especifican al aplicar

-

Escribe para recibir:

Planificación
Cálculos financieros
Selección de los mejores lotes según los restos del proyecto
Consultas personales

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 60.0
Precio por m², USD 1,393
Precio del apartamento, USD 83,565
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 100.0
Precio por m², USD 1,396
Precio del apartamento, USD 139,594

Localización en el mapa

Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya

Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
