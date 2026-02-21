Complejo residencial Time Square 7

INVERSIONES ANTECEDENTES • 95% del proyecto vendido • Descuentos temporales adicionales al precio
Restos de apartamentos en Time Square 7 - uno de los rascacielos más prestigiosos del distrito de Toul Kork.
Cuando los lotes líquidos terminan más rápido que el mercado tiene tiempo para reaccionar.
Principales ventajas:
Proyecto casi agotado – alta demanda confirmada por el mercado
Los descuentos son válidos ahora y se proporcionan además del precio especificado
Instalaciones sin interés hasta finales de 2027
Formato moderno de bienes raíces urbanas para la vida y la inversión
Acerca del proyecto
Moderno complejo residencial de 47 plantas en el prestigioso distrito de Toul Kork - uno de los lugares más dinámicos en Phnom Penh.
La infraestructura del complejo:
• Piscina panorámica
• Sky Lounge / Áreas de recreación
• Fitness Center
• Zonas infantiles
• Lobby con recepción
• Seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo
• Estacionamiento multinivel
• Zona comercial
Formato de vida a nivel de la capital moderna de Asia.
Todos los apartamentos se transfieren con equipos de reparación y construcción
El precio incluye:
Acabado completo.
Mobiliario incorporado
Cocina equipada
No se requiere inversión adicional después de recibir las llaves.
Lotes disponibles en los saldos del proyecto
1 dormitorio - 60 m2
29a planta
92,565 USD
Descuento adicional: 9.000 USD
2 dormitorios - 76 m2
30a planta
121.638 dólares
Descuento adicional: 15.000 USD
3 dormitorios - 100 m2
28a planta
152.625 dólares
Descuento adicional: 19.000 USD
Duplexes (2-4 dormitorios)
139.594 dólares EE.UU.
Los descuentos se proporcionan además del precio y son válidos por un tiempo limitado.
Plan de pago
2.000 dólares - reserva
20% - pago inicial
Instalación 0% - hasta el final de 2027
Modelo de entrada financiera transparente y confortable.
Ubicación - Toul Kork
Una de las zonas más populares de Phnom Penh:
• Centros comerciales y supermercados
• Escuelas internacionales
• Restaurantes e infraestructura empresarial
• Alta demanda de alquiler
• Accesibilidad de transporte conveniente
Un lugar donde se concentra la demanda urbana estable.
Inversión lógica
Proyecto casi agotado = riesgo mínimo de mercado
Formatos de diseño líquido
Ingresos en dólares
Aumento potencial de los costos para completar la construcción
Área de alquiler requerida
Apoyo a la transacción llave en mano
• Trabajar directamente a precios oficiales
• Apoyo legal
• Cálculos seguros
• Soporte después de la compra
• Consultas sobre estrategias de alquiler y propiedad
Consulta individual con experto en bienes raíces de Camboya
Veamos:
• escenarios de rentabilidad y crecimiento
• Elegir un destino
• Estrategia financiera
• Riesgos y estructura de transacción
Relevancia de disponibilidad y condiciones especifican al aplicar
Escribe para recibir:
Planificación
Cálculos financieros
Selección de los mejores lotes según los restos del proyecto
Consultas personales