  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Sihanoukville
  4. Complejo residencial Time Square 10 Ocean View

Complejo residencial Time Square 10 Ocean View

Sihanoukville, Camboya
de
$45,500
BTC
0.5412134
ETH
28.3673104
USDT
44 985.1450153
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
17
Dejar una solicitud
ID: 32943
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/11/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Khaet Preah Sihanouk
  • Barrio
    Preah Sihanouk Municipality
  • Ciudad
    Sihanoukville

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌊 ¡El mar, la inversión y el saqueo están todos en un solo proyecto!

💎 La primera línea del océano - apartamentos de clase empresarial con vistas panorámicas
🔥 10% de descuento en todo el apartamento hasta finales de noviembre!
🏖 rendimiento hasta 12%-14% anual en moneda

🏙️ El proyecto

Time Square 10 Ocean View es un proyecto internacional a gran escala de un desarrollador premium, el líder de ventas de 2024.

📍Sihanoukville, Camboya es la primera línea del Golfo de Tailandia, una zona de crecimiento activo del turismo y la infraestructura.

El complejo incluye tres torres, más de 1.300 apartamentos, diseños bien pensados, vistas panorámicas y 5 infraestructuras de nivel ★.
🏆 Ganador de premios internacionales de bienes raíces

📅 Lectura del complejo - 2029
💸 Plan financiero

1. Reservas: 500 dólares
2. Contribución inicial (20%):
3. 40% de instalación:- durante 40 meses
4. Saldo del 40% en la entrega

💳 Posible hipoteca para el 40% restante durante 10 años al 10% anual

🚩Relevancia y disponibilidad aclaran al aplicar

‼️Objeto vendido por 90%, los lotes libres disminuyen cada día

📈 Ventajas de las inversiones

📊 Aumento del costo de entrega – de $1,316/m2 a ~ $3,000/m2
📈 Potencial de ganancias de capital – Más de 80.000 dólares
💵 Rendimiento de alquiler – 12-14% anual
🏖 Alta liquidez: 75% del complejo vendido en 3 meses

🌟 Infraestructura de Nivel 5

🏝 Own beach
🏊‍♀️ Piscinas infinitas con vistas al mar
💪 Fitness, yoga, SPA
🎬 Cine, cafetería, restaurantes
👨‍💻 Coworking, lounge zones
🎠 Zonas de juegos, parque acuático
🚗 Aparcamiento cerrado, conserjería, seguridad 24 horas

✍️ Acompañando la transacción

Te ayudaré:
🔹 Elige la mejor opción y fijar el descuento
🔹 Revisar el contrato y los detalles legales
🔹 Organizar una pantalla y consulta en línea
🔹 Aplicar para una instalación llave en mano o hipoteca

📞 Escriba ahora mismo - un 10% de descuento es válido sólo hasta finales de noviembre!

Obtenga una presentación, cálculos de ingresos y revisión de vídeo del apartamento.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 47.0
Precio por m², USD 1,236
Precio del apartamento, USD 58,086
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 78.0 – 100.0
Precio por m², USD 1,048 – 1,175
Precio del apartamento, USD 91,665 – 104,805

Localización en el mapa

Sihanoukville, Camboya

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Camboya
de
$57,200
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Camboya
de
$57,155
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Camboya
de
$43,000
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$50,000
Está viendo
Complejo residencial Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Camboya
de
$45,500
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$50,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 40
Ubicación:Está situado en la calle 410, junto al mercado ruso y el bulevar Mao Tse Tong.Arquitectura:50 piezas maestras, combinando diseño moderno y funcionalidad.Instalaciones:Todo está diseñado para mejorar tu vida diaria.Precios:Lujo asequible – espacios de vida de alta calidad creados co…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Camboya
de
$57,155
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 39
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Camboya
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Uno de los nuevos proyectos de vanguardia a gran escala de Megakim World Corp Ltd bajo la marca Time Square, el principal desarrollador de Camboya, en la ciudad costera más prometedora del país, Sihanoukville. No es sólo un complejo residencial, sino un nuevo símbolo de estatus, tecnología e…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir