Complejo residencial Time Square 10 Ocean View

🌊 ¡El mar, la inversión y el saqueo están todos en un solo proyecto!
💎 La primera línea del océano - apartamentos de clase empresarial con vistas panorámicas
🔥 10% de descuento en todo el apartamento hasta finales de noviembre!
🏖 rendimiento hasta 12%-14% anual en moneda
🏙️ El proyecto
Time Square 10 Ocean View es un proyecto internacional a gran escala de un desarrollador premium, el líder de ventas de 2024.
📍Sihanoukville, Camboya es la primera línea del Golfo de Tailandia, una zona de crecimiento activo del turismo y la infraestructura.
El complejo incluye tres torres, más de 1.300 apartamentos, diseños bien pensados, vistas panorámicas y 5 infraestructuras de nivel ★.
🏆 Ganador de premios internacionales de bienes raíces
📅 Lectura del complejo - 2029
💸 Plan financiero
1. Reservas: 500 dólares
2. Contribución inicial (20%):
3. 40% de instalación:- durante 40 meses
4. Saldo del 40% en la entrega
💳 Posible hipoteca para el 40% restante durante 10 años al 10% anual
🚩Relevancia y disponibilidad aclaran al aplicar
‼️Objeto vendido por 90%, los lotes libres disminuyen cada día
📈 Ventajas de las inversiones
📊 Aumento del costo de entrega – de $1,316/m2 a ~ $3,000/m2
📈 Potencial de ganancias de capital – Más de 80.000 dólares
💵 Rendimiento de alquiler – 12-14% anual
🏖 Alta liquidez: 75% del complejo vendido en 3 meses
🌟 Infraestructura de Nivel 5
🏝 Own beach
🏊♀️ Piscinas infinitas con vistas al mar
💪 Fitness, yoga, SPA
🎬 Cine, cafetería, restaurantes
👨💻 Coworking, lounge zones
🎠 Zonas de juegos, parque acuático
🚗 Aparcamiento cerrado, conserjería, seguridad 24 horas
✍️ Acompañando la transacción
Te ayudaré:
🔹 Elige la mejor opción y fijar el descuento
🔹 Revisar el contrato y los detalles legales
🔹 Organizar una pantalla y consulta en línea
🔹 Aplicar para una instalación llave en mano o hipoteca
📞 Escriba ahora mismo - un 10% de descuento es válido sólo hasta finales de noviembre!
Obtenga una presentación, cálculos de ingresos y revisión de vídeo del apartamento.