Complejo residencial Kingston Royale Condominium

Descripción del proyecto

Kingston Royale – Vida urbana moderna en el corazón de Boeung Tompun

Con 36 plantas sobre uno de los distritos de más rápido crecimiento de Phnom Penh, Kingston Royale presenta un nuevo estándar de lujo asequible y ciudad contemporánea que vive en Boeung Tompun. Estratégicamente situado a pocos minutos del animado mercado ruso (Toul Tom Poung), AEON Mall, Brown Coffee 271, y los principales hitos incluyendo el Khmer-Soviet Friendship Hospital, el proyecto ofrece una comodidad excepcional, conectividad y estilo de vida atractivo.

Diseñado para propietarios modernos, jóvenes profesionales, expatriados e inversores de propiedades, Kingston Royale combina una arquitectura elegante con espacios funcionales y estilo de vida premium. Con 310 unidades residenciales cuidadosamente diseñadas, el desarrollo refleja una fuerte visión para una vida urbana cómoda y ofrece un excelente potencial de inversión a largo plazo en una de las zonas residenciales más prometedoras de Phnom Penh.

Residencias contemporáneas diseñadas para Comfort

Kingston Royale ofrece elegantes residencias de una habitación y dos habitaciones pensadas para maximizar el espacio, la luz natural y la ventilación. Cada unidad combina practicidad con elegancia moderna para crear un ambiente de vida cómodo ideal tanto para la demanda de residencia como de alquiler.

Las principales características de la residencia son:

Amplias alturas de techo de 2,8 metros para un ambiente abierto y aireado

Diseños eficientes desde 42 m2 hasta 67 m2

Interiores modernos con acabados de calidad

Balcones privados con vistas panorámicas a la ciudad

Diseños funcionales adecuados para estilos de vida urbanos y arrendatarios expatriados

Wellness & Lifestyle Amenities

Kingston Royale está diseñado para apoyar un estilo de vida equilibrado y elevado a través de una amplia gama de instalaciones premium dedicadas al bienestar, la relajación y la vida social.

33rd Floor Wellness Center

Los residentes pueden disfrutar de un centro de estilo de vida totalmente equipado con:

Centro de fitness moderno

Sauna y baño de vapor

Jacuzzi

Estudio de yoga dedicado

Rooftop Sky Facilities

La azotea ofrece impresionantes vistas panorámicas de Phnom Penh junto a:

Piscina de borde infinito

Jardín de cielo y espacios de relajación

Vida verde y conveniente

Aproximadamente el 27% del desarrollo se dedica a la vegetación ajardinada y espacios abiertos, creando un ambiente urbano refrescante. Otras comodidades son:

Elegante vestíbulo

Minimart in situ

Seguridad las 24 horas y sistema de vigilancia CCTV

Excelente ubicación Conectividad

Situado en uno de los principales corredores de desarrollo de Phnom Penh, Kingston Royale proporciona acceso rápido y conveniente a los principales destinos comerciales, educativos, de estilo de vida y de infraestructura de la ciudad.

Atracciones y comodidades cercanas incluyen:

Mercado Ruso (Toul Tom Poung)

Café marrón 271

AEON Mall 1 & AEON Mall 3

Escuelas y universidades internacionales

Khmer-Soviet Friendship Hospital

Direct connectivity to the future Techo International Airport route

Panorama general del proyecto

Desarrollador: Desarrollado desarrollador local con experiencia comprobada

Total Pisos: 36 Storeys

Unidades residenciales: 310 unidades

Tipos de unidad: 1 dormitorio: 42–43 m2 2 dormitorios: 50-67 m2

Instalaciones de estacionamiento: 7 pisos de aparcamiento dedicados con ascensor Estacionamiento de la moto de suelo y suelo

Propiedad: Título Strata (propiedad extranjera elegible)

Conclusión estimada: Q4 2027

Oportunidad de inversión

Kingston Royale presenta una atractiva oportunidad para inversores y usuarios finales que buscan valor, asequibilidad y potencial de crecimiento a largo plazo en el mercado residencial en expansión de Phnom Penh.

Otros aspectos destacados de la inversión son:

Tasa de gestión: $0.90/m2 (música)

Agua: 0,75 dólares/m3

Electricidad: $0.25/kWh

Aparcamiento: 40 dólares/mes

Dos plazas de aparcamiento para motocicletas incluidas de forma gratuita

Combinando la ubicación estratégica, las comodidades modernas, la construcción de calidad y los precios competitivos, Kingston Royale está posicionado para convertirse en uno de los desarrollos residenciales destacados en Boeung Tompun y una opción convincente para los compradores de propiedades centrados en el futuro en Camboya.

