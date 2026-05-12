Complejo residencial Kingston Royale Condominium

Descripción del proyecto
Kingston Royale – Vida urbana moderna en el corazón de Boeung Tompun
Con 36 plantas sobre uno de los distritos de más rápido crecimiento de Phnom Penh, Kingston Royale presenta un nuevo estándar de lujo asequible y ciudad contemporánea que vive en Boeung Tompun. Estratégicamente situado a pocos minutos del animado mercado ruso (Toul Tom Poung), AEON Mall, Brown Coffee 271, y los principales hitos incluyendo el Khmer-Soviet Friendship Hospital, el proyecto ofrece una comodidad excepcional, conectividad y estilo de vida atractivo.
Diseñado para propietarios modernos, jóvenes profesionales, expatriados e inversores de propiedades, Kingston Royale combina una arquitectura elegante con espacios funcionales y estilo de vida premium. Con 310 unidades residenciales cuidadosamente diseñadas, el desarrollo refleja una fuerte visión para una vida urbana cómoda y ofrece un excelente potencial de inversión a largo plazo en una de las zonas residenciales más prometedoras de Phnom Penh.
Residencias contemporáneas diseñadas para Comfort
Kingston Royale ofrece elegantes residencias de una habitación y dos habitaciones pensadas para maximizar el espacio, la luz natural y la ventilación. Cada unidad combina practicidad con elegancia moderna para crear un ambiente de vida cómodo ideal tanto para la demanda de residencia como de alquiler.
Las principales características de la residencia son:
Wellness & Lifestyle Amenities
Kingston Royale está diseñado para apoyar un estilo de vida equilibrado y elevado a través de una amplia gama de instalaciones premium dedicadas al bienestar, la relajación y la vida social.
33rd Floor Wellness Center
Los residentes pueden disfrutar de un centro de estilo de vida totalmente equipado con:
Rooftop Sky Facilities
La azotea ofrece impresionantes vistas panorámicas de Phnom Penh junto a:
Vida verde y conveniente
Aproximadamente el 27% del desarrollo se dedica a la vegetación ajardinada y espacios abiertos, creando un ambiente urbano refrescante. Otras comodidades son:
Excelente ubicación Conectividad
Situado en uno de los principales corredores de desarrollo de Phnom Penh, Kingston Royale proporciona acceso rápido y conveniente a los principales destinos comerciales, educativos, de estilo de vida y de infraestructura de la ciudad.
Atracciones y comodidades cercanas incluyen:
Panorama general del proyecto
Oportunidad de inversión
Kingston Royale presenta una atractiva oportunidad para inversores y usuarios finales que buscan valor, asequibilidad y potencial de crecimiento a largo plazo en el mercado residencial en expansión de Phnom Penh.
Otros aspectos destacados de la inversión son:
Combinando la ubicación estratégica, las comodidades modernas, la construcción de calidad y los precios competitivos, Kingston Royale está posicionado para convertirse en uno de los desarrollos residenciales destacados en Boeung Tompun y una opción convincente para los compradores de propiedades centrados en el futuro en Camboya.