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Complejo residencial R&F CITY MIRO

Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
de
$53,000
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12
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ID: 35415
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 94
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 27/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Mean Chey
  • Pueblo
    Sangkat Chak Angrae Leu
  • Dirección
    Samdech Techo Hun Sen Boulevard

Características del objeto

Detalles del exterior

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Sobre el complejo

...

Localización en el mapa

Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya

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