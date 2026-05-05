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Obra nueva en venta en Khan Mean Chey

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Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
de
$53,000
Área 38–50 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Desarrollador
ODOM
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Edificio de apartamentos Kingston Royale
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Edificio de apartamentos Kingston Royale
Sangkat Chak Angrae Leu, Camboya
de
$47,000
VAT
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 36
Kingston Royale — Desarrollo residencial moderno en Phnom Penh 🏙✨Kingston Royale es un proyecto residencial multifuncional en Phnom Penh, que ofrece una entrada asequible en el mercado inmobiliario con fuerte potencial de inversión.El desarrollo se encuentra cerca de Hun Sen Boulevard (Highw…
Agencia
THE HUB PROPERTY LTD
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