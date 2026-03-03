  1. Realting.com
Complejo residencial Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Phnom Penh, Camboya
de
$98,000
VAT
;
13
ID: 34007
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2030
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    67

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

Torre es el futuro símbolo de alta altitud de BKK1

67 plantas • 296 m • Phnom Penh

Un proyecto que no tiene análogos en Camboya.

No es sólo un condominio.
Este rascacielos emblemático está a casi 300 metros en la zona más prestigiosa de la capital - BKK1.

Arquitectura de nivel internacional, desarrollo japonés y formato al estilo 5 ★.

-

Equipo internacional

Desarrollo japonés y camboyano

Este es un proyecto con una base técnica y financiera seria.

-

Ubicación - BKK1

• Embajadas y bancos
• AEON Mall
• Escuelas internacionales
• Restaurantes y centros de negocios
• El alquiler más estable en la ciudad

BKK1 es el centro de demanda de expatriados y liquidez.

-

Formato del proyecto

67 pisos
296 metros
Uso mixto: Residencias + hotel de lujo

-

Nivel de infraestructura 5 estrellas:

• Piscina de infinito panorámico en la 67a planta
• Bar y jardín con vistas a la ciudad
• japonés onsen
• Sauna y moderno gimnasio
• Espacios de trabajo y negocios
• simulador de golf y minicinema
• Área infantil
• Zonas de barbacoa para vacaciones con familiares y amigos

-

Unicidad del proyecto

No hay otro rascacielos de esta escala y concepto en Camboya.

• Cerca de 300 metros de altura
• Arquitectura de referencia
• Desarrollo japonés
• Ventas NET

Si se especifican 45 m2, esto es 45 m2 de espacio interior limpio, sin manchar áreas comunes.

Para los inversores, este es un modelo de comparación transparente y comprensible.

-

Formatos y precios de inicio

• Estudio 31 m2 – desde ~$98.000
1BR 45–47 m2 – desde ~$142.000
• 2BR – desde ~$255,000
• 3BR – desde ~$367.000
Executive Suite – desde ~$661.000
• Áticos – desde ~2,2 millones

-

Opciones de compra y descuento

100% de pago - 10% de descuento
50% de descuento - 5% de descuento
20% de entrada – plazos completos hasta 48 meses

El precio por m2 (net) depende del modelo de pago.
Hacemos un cálculo detallado para una unidad específica.

El apartamento es un regalo al reservar antes del fin del mes.

-

¿Por qué es interesante para un inversor?

• El distrito más líquido de la capital
• Símbolo de gran altura de la ciudad
• Oferta limitada de este formato
Uso mixto mejora el potencial de alquiler
• Crecimiento de precios debido a pisos y estado

No es un producto de masa.
Este es un activo de imagen en el centro de BKK1.

-

A petición, enviaré:

Cálculos financieros detallados
- selección de unidades por presupuesto
pronóstico del rendimiento
Comparación de modelos de pago

Organizar una consulta en línea con un experto de Camboya

Torre • BKK1 • Landmark 296 m • Inversión en altura

Localización en el mapa

Phnom Penh, Camboya

Realting.com
Ir