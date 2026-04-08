Piso en edificio nuevo Time Square 9

Time Square 9 — Gatsby-Inspired Luxury Tower en BKK1, Phnom Penh 🏙✨

Time Square 9 es un desarrollo residencial histórico situado en el prestigioso distrito BKK1 de Phnom Penh, Camboya.

Inspirado en la elegancia de La Gran Era Gatsby, el proyecto refleja el diseño Art Deco, detalles refinados y un sentido de exclusividad.

Una torre premium de 36 plantas situada en el corazón de la capital, rodeada de embajadas, centros de negocios y servicios de alta gama.

-...

🏡 Acerca del proyecto

Time Square 9 presenta un concepto Hotel-Style Living, combinando comodidad residencial con servicios premium.

• lujosos apartamentos residenciales

• número limitado de unidades → mayor privacidad

• vistas panorámicas a la ciudad

• firma Diseño inspirado en Gatsby

Diseñado para compradores premium y residentes internacionales.

-...

🌴 Instalaciones & Estilo de vida

Los residentes disfrutan de una experiencia de estilo de vida completo:

🏊 piscina infinita con vistas al horizonte

🍸 barra de cielo

🌇 azotea

🏋️ moderno centro de fitness

La infraestructura está diseñada para la vida cotidiana real, no sólo la presentación.

-...

📍 Ubicación — BKK1 (City Center)

Situado en una de las zonas más prestigiosas de Phnom Penh:

📍 ~300 m al Monumento de la Independencia

🏛 Palacio Real y Riverside a poca distancia

🎰 NagaWorld Casino

🍽 restaurantes, boutiques & alojamiento de estilo de vida

🏢 29 embajadas y organizaciones internacionales

BKK1 es el centro de negocios, diplomáticos y estilo de vida de la ciudad.

-...

💼 Aspectos destacados de las inversiones

Time Square 9 ofrece un fuerte potencial de inversión:

📈 alta demanda de alquiler (expats, diplomats, profesionales de negocios)

📊 potencial de crecimiento de los precios debido al limitado suministro de tierras

💰 a partir de $1,600/m2 (media del mercado de $2,500–3,500/m2)

🏷 Propietario de propiedad (título de la calle para extranjeros)

-...

🏗 Developer Track Record

Proyectos Time Square (desde 2014):

✔ Tasa de terminación del proyecto 100%

✔ historial de entrega temprana

✔ calidad de construcción consistente

-...

💳 Plan de pago

• 20% de pago inicial

• 40% de instalación durante 40 meses

• 40% en la terminación o hasta 10 años de financiación (10% de interés)

-...

🎯 Oferta especial

🔥 10% + 4% descuento

(para tipos de unidad seleccionados G–H–I–J, 1BR ~75 m2)

-...

Time Square 9 representa una mezcla única de estatus, diseño y oportunidad de inversión en el corazón de Phnom Penh. ✨