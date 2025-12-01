  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1

Complejo residencial Wyndham UC88 BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$125,074
de
$49/m²
;
10
ID: 32966
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/12/25

Localización

  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    45

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

¿Está buscando ingresos pasivos en el extranjero sin riesgo? Apartamento preparado en Asia con gestión 5* y rentabilidad garantizada. Tecnología SMART, nivel LUX. Mobiliario y maquinaria llave en mano. Plumbing - Alemania, Suiza. Vista del este❤️

Los apartamentos del complejo ofrecen una garantía de pagos de alquiler durante 10 años. UK es una marca internacional importante. Lo que significa que Camboya está arriba.

Why Cambodia 🇰🇭: ✅ La inversión extranjera y su protección ✅ plan de pago ✅ Hay una gran demanda de prima en la ciudad.

Escríbeme. Tome lo mejor a los mejores precios. Polina Bagirova/Polina Bagirova

Localización en el mapa

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya

