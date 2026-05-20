Residencia Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

El jardín Picasso City Garden de Phnom Penh es un condominio histórico de 30 plantas desarrollado por Global Titan Stone Real Estate Development, inspirado en la fusión artística del simbolismo de Naga y el Cubismo de Picasso. ”
Situado en el centro de la ciudad cerca de los principales centros residenciales, comerciales y de hospitalidad, el proyecto está diseñado como residencia de estilo de vida y un desarrollo internacional de uso mixto.
Concepto & Diseño
La torre mezcla arquitectura moderna con identidad cultural, utilizando el símbolo Naga como elemento de diseño central, reinterpretado a través de un estilo cubista contemporáneo. El resultado es un rasgo único que se sitúa como un icono artístico en el horizonte de Phnom Penh.
Residencias
Servicios e instalaciones
Investment Appeal
Una fusión distintiva de arte, cultura y vida moderna —Picasso City Garden está diseñado para ser una obra maestra residencial y una oportunidad inteligente de inversión.