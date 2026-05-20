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Residencia Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$320,000
de
$1,400/m²
;
39
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ID: 36789
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/5/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Boeng Keng Kang
  • Pueblo
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy
  • Dirección
    Street 322

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Número de plantas
    Número de plantas
    30

Sobre el complejo

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El jardín Picasso City Garden de Phnom Penh es un condominio histórico de 30 plantas desarrollado por Global Titan Stone Real Estate Development, inspirado en la fusión artística del simbolismo de Naga y el Cubismo de Picasso. ”

Situado en el centro de la ciudad cerca de los principales centros residenciales, comerciales y de hospitalidad, el proyecto está diseñado como residencia de estilo de vida y un desarrollo internacional de uso mixto.

Concepto & Diseño

La torre mezcla arquitectura moderna con identidad cultural, utilizando el símbolo Naga como elemento de diseño central, reinterpretado a través de un estilo cubista contemporáneo. El resultado es un rasgo único que se sitúa como un icono artístico en el horizonte de Phnom Penh.

Residencias

  • Tipos de unidad de 1 a 5 dormitorios
  • Diseñado para la flexibilidad, comodidad y vida urbana moderna
  • Adecuado para propietarios e inversores

Servicios e instalaciones

  • Piscina infinita & piscina
  • Jardines colgantes & fuentes de paisaje
  • Gimnasio y salas de reuniones
  • Restaurante Casa Picasso cafetería
  • Sala de banquetes & espacios de negocios internacionales
  • Centro de subastas de arte " zonas comerciales

Investment Appeal

  • Prime central Ubicación Phnom Penh
  • Desarrollo de uso mixto con fuerte demanda de alquiler
  • Precios competitivos con potencial de valor a largo plazo
  • Desarrollado por un experimentado equipo inmobiliario

Una fusión distintiva de arte, cultura y vida moderna —Picasso City Garden está diseñado para ser una obra maestra residencial y una oportunidad inteligente de inversión.

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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya

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