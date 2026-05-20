Residencia Picasso City Garden – A Landmark of Art-Inspired Living in Phnom Penh

El jardín Picasso City Garden de Phnom Penh es un condominio histórico de 30 plantas desarrollado por Global Titan Stone Real Estate Development, inspirado en la fusión artística del simbolismo de Naga y el Cubismo de Picasso. ”

Situado en el centro de la ciudad cerca de los principales centros residenciales, comerciales y de hospitalidad, el proyecto está diseñado como residencia de estilo de vida y un desarrollo internacional de uso mixto.

Concepto & Diseño

La torre mezcla arquitectura moderna con identidad cultural, utilizando el símbolo Naga como elemento de diseño central, reinterpretado a través de un estilo cubista contemporáneo. El resultado es un rasgo único que se sitúa como un icono artístico en el horizonte de Phnom Penh.

Residencias

Tipos de unidad de 1 a 5 dormitorios

Diseñado para la flexibilidad, comodidad y vida urbana moderna

Adecuado para propietarios e inversores

Servicios e instalaciones

Piscina infinita & piscina

Jardines colgantes & fuentes de paisaje

Gimnasio y salas de reuniones

Restaurante Casa Picasso cafetería

Sala de banquetes & espacios de negocios internacionales

Centro de subastas de arte " zonas comerciales

Investment Appeal

Prime central Ubicación Phnom Penh

Desarrollo de uso mixto con fuerte demanda de alquiler

Precios competitivos con potencial de valor a largo plazo

Desarrollado por un experimentado equipo inmobiliario

Una fusión distintiva de arte, cultura y vida moderna —Picasso City Garden está diseñado para ser una obra maestra residencial y una oportunidad inteligente de inversión.