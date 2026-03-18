Complejo residencial RF CITY

La CITY RFL cubre una superficie de 560.000 metros cuadrados y ofrece a los residentes una combinación de prestigiosa comodidad a precios asequibles en la capital.

30.000 metros cuadrados, zonas verdes

Piscina olímpica con área infantil individual

pistas de tenis y pistas de badminton

parque infantil

amplia gama de instalaciones deportivas y de entretenimiento

exclusivos servicios de club con gimnasio, campo de golf interior, habitaciones VIP para fiestas, salón de vinos y puros, cafés y restaurantes.

zonas comerciales, puntos de entrega, farmacias, centros médicos, salones de belleza

estacionamiento

La CITY está ubicada en la ubicación estratégica del Triángulo de Oro.

20 minutos al nuevo aeropuerto internacional "Techo"

5-7 minutos para el centro de negocios BKK1

10 minutos a Norea City, un desarrollo rápido a gran escala, entretenido a lo largo del paseo marítimo

Está cerca del elite French Boulevard (Moniwong), rodeado de empresas internacionales, tiendas sin derechos, concesionarios de coches 4S y centros de moda.

10 minutos a los centros comerciales más grandes Chip Mong y Aeon 3, que proporcionan lo último en compras, moda y entretenimiento.

La empresa de gestión ofrece a los residentes servicios de ida y vuelta:

seguridad y servicio de conserjería 24/7

gestión de bienes primas

Garantía de limpieza y comodidad, seguridad y comodidad todos los días.

Tipos de apartamento :

1 Cama Habitación, 53 metros cuadrados (2 apartamentos en el piso, situado detrás de los ascensores)

2 Habitación con cama de 75 metros cuadrados (2 apartamentos por piso, situado junto a 1 habitación con cama)

2 dormitorios, 76 m2

3 Cama, 113 metros cuadrados.

3 Habitación de 130 m2.