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Complejo residencial RF CITY

Phnom Penh, Camboya
de
$86,000
de
$1,450/m²
;
11
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ID: 34978
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/3/26

Localización

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  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada

Sobre el complejo

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La CITY RFL cubre una superficie de 560.000 metros cuadrados y ofrece a los residentes una combinación de prestigiosa comodidad a precios asequibles en la capital.

30.000 metros cuadrados, zonas verdes

Piscina olímpica con área infantil individual

pistas de tenis y pistas de badminton

parque infantil

amplia gama de instalaciones deportivas y de entretenimiento

exclusivos servicios de club con gimnasio, campo de golf interior, habitaciones VIP para fiestas, salón de vinos y puros, cafés y restaurantes.

zonas comerciales, puntos de entrega, farmacias, centros médicos, salones de belleza

estacionamiento

La CITY está ubicada en la ubicación estratégica del Triángulo de Oro.

20 minutos al nuevo aeropuerto internacional "Techo"

5-7 minutos para el centro de negocios BKK1

10 minutos a Norea City, un desarrollo rápido a gran escala, entretenido a lo largo del paseo marítimo

Está cerca del elite French Boulevard (Moniwong), rodeado de empresas internacionales, tiendas sin derechos, concesionarios de coches 4S y centros de moda.

10 minutos a los centros comerciales más grandes Chip Mong y Aeon 3, que proporcionan lo último en compras, moda y entretenimiento.

La empresa de gestión ofrece a los residentes servicios de ida y vuelta:

seguridad y servicio de conserjería 24/7

gestión de bienes primas

Garantía de limpieza y comodidad, seguridad y comodidad todos los días.

Tipos de apartamento :

1 Cama Habitación, 53 metros cuadrados (2 apartamentos en el piso, situado detrás de los ascensores)

2 Habitación con cama de 75 metros cuadrados (2 apartamentos por piso, situado junto a 1 habitación con cama)

2 dormitorios, 76 m2

3 Cama, 113 metros cuadrados.

3 Habitación de 130 m2.

Localización en el mapa

Phnom Penh, Camboya

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
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Tipo de interés
Importe del préstamo
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Importe del préstamo
Fecha límite
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Fecha límite
Pago mensual
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Pago mensual
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