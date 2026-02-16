  1. Realting.com
  2. Camboya
  3. Khan Daun Penh
  4. Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

Khan Daun Penh, Camboya
de
$130,000
VAT
;
28
Dejar una solicitud
ID: 33354
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Camboya
  • Región / estado
    Phnom Penh
  • Ciudad
    Khan Daun Penh
  • Ciudad
    Nom Pen

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    45

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Nivel 5★ en el corazón de Phnom Penh

Apartamento Premium en uno de los proyectos más prestigiosos de la capital de Camboya.
Hotel de 45 plantas y rascacielos residenciales de clase internacional en el legendario distrito de BKK1.

No es sólo inmobiliaria.
Esta es la dirección que forma el estado del propietario.

-----

📍 Ubicación: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)
El principal centro comercial y residencial de Phnom Penh es la zona de embajadas, centros de negocios, alta gastronomía y entorno internacional.

BKK1 es tradicionalmente considerada la zona más prestigiosa de la ciudad con una demanda constante de alquiler y compra.

-----

🏢 Acerca del proyecto

Formato: Hotel de 5 estrellas + residencias privadas
• Pisos: 45 plantas
• Wyndham International Hotel Standard
• Solución (Handover): IV trimestre 2026

El proyecto combina el servicio hotelero de clase mundial y la privacidad de las residencias premium.

La arquitectura, la ingeniería y el concepto se centran en el segmento de vida de lujo/premio.

-----

✨ Infraestructura de Nivel 5

• Piscina Panorámica de Infinidad
• Espacios de restaurante y salón
Wine/Whiskey/Cigar Bar
• Centro de fitness Premium
• Recepción y conserje 24/7
• Tecnologías de gestión inteligente
• Ascensores privados y áreas de servicio

Ha creado un formato de vida comparable a vivir en un hotel internacional de alta calidad.

-----

💰 Precio básico del desarrollador desde $ 130,000

💎 Opciones de compra con descuentos de 10-15%

-----

📈 Inversión atractiva

✔ segmento Premium de bienes raíces
✔ El distrito más líquido de la capital - BKK1
✔ Ingresos en dólares
✔ Alta demanda de alquiler de expatriados y empresas
✔ Valores de activos crecientes en el centro de la ciudad

Esos proyectos constituyen estrategias de capitalización a largo plazo, no transacciones a corto plazo.

🚩 Relevancia del precio y las condiciones especifican al aplicar

-----

🤝 Apoyo total a la transacción

• Trabajar directamente en los precios del desarrollador
• Revisión jurídica
• Cálculos seguros
• Consultas sobre alquiler y rentabilidad
• Soporte después de la compra

-----

📞 Póngase en contacto conmigo para una consulta personal.

Voy a proporcionar planes, cálculos de inversión y ayudarle a elegir la mejor estrategia de compra.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 110.8
Precio por m², USD 2,936
Precio del apartamento, USD 325,248

Localización en el mapa

Khan Daun Penh, Camboya

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Camboya
de
$57,200
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Complejo residencial Pnompen kvartiry s dohodom v
Phnom Penh, Camboya
de
$90,685
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Phnom Penh Thmei, Camboya
de
$88,992
VAT
Complejo residencial Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Camboya
de
$50,000
Está viendo
Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy
Khan Daun Penh, Camboya
de
$130,000
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Complejo residencial Time Square 7 por Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Camboya
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 50
🏙 Lanzamiento oficial de ventas: Time Square 7 por Megakim World Corp. Bienvenido a Time Square 7 — un proyecto residencial emblemático en el corazón de Phnom Penh, ideal para quienes valoran el confort, la elegancia y las inversiones inteligentes. 📍 Ubicación privilegiada: A solo 5 m…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Mostrar todo Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Complejo residencial Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Camboya
de
$43,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 39
Uno de los nuevos proyectos de vanguardia a gran escala de Megakim World Corp Ltd bajo la marca Time Square, el principal desarrollador de Camboya, en la ciudad costera más prometedora del país, Sihanoukville. No es sólo un complejo residencial, sino un nuevo símbolo de estatus, tecnología e…
Desarrollador
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Dejar una solicitud
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Complejo residencial V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Camboya
de
$57,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2029
Número de plantas 39
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir