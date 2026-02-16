Complejo residencial Wyndham Garden BKK1 kollekcionnyj aktiv v serdce stolicy

🌟 Wyndham Garden BKK1 (UC88 Tower) - Nivel 5★ en el corazón de Phnom Penh

Apartamento Premium en uno de los proyectos más prestigiosos de la capital de Camboya.

Hotel de 45 plantas y rascacielos residenciales de clase internacional en el legendario distrito de BKK1.

No es sólo inmobiliaria.

Esta es la dirección que forma el estado del propietario.

📍 Ubicación: Boeng Keng Kang 1 (BKK1)

El principal centro comercial y residencial de Phnom Penh es la zona de embajadas, centros de negocios, alta gastronomía y entorno internacional.

BKK1 es tradicionalmente considerada la zona más prestigiosa de la ciudad con una demanda constante de alquiler y compra.

🏢 Acerca del proyecto

Formato: Hotel de 5 estrellas + residencias privadas

• Pisos: 45 plantas

• Wyndham International Hotel Standard

• Solución (Handover): IV trimestre 2026

El proyecto combina el servicio hotelero de clase mundial y la privacidad de las residencias premium.

La arquitectura, la ingeniería y el concepto se centran en el segmento de vida de lujo/premio.

✨ Infraestructura de Nivel 5

• Piscina Panorámica de Infinidad

• Espacios de restaurante y salón

Wine/Whiskey/Cigar Bar

• Centro de fitness Premium

• Recepción y conserje 24/7

• Tecnologías de gestión inteligente

• Ascensores privados y áreas de servicio

Ha creado un formato de vida comparable a vivir en un hotel internacional de alta calidad.

💰 Precio básico del desarrollador desde $ 130,000

💎 Opciones de compra con descuentos de 10-15%

📈 Inversión atractiva

✔ segmento Premium de bienes raíces

✔ El distrito más líquido de la capital - BKK1

✔ Ingresos en dólares

✔ Alta demanda de alquiler de expatriados y empresas

✔ Valores de activos crecientes en el centro de la ciudad

Esos proyectos constituyen estrategias de capitalización a largo plazo, no transacciones a corto plazo.

🚩 Relevancia del precio y las condiciones especifican al aplicar

🤝 Apoyo total a la transacción

• Trabajar directamente en los precios del desarrollador

• Revisión jurídica

• Cálculos seguros

• Consultas sobre alquiler y rentabilidad

• Soporte después de la compra

📞 Póngase en contacto conmigo para una consulta personal.

Voy a proporcionar planes, cálculos de inversión y ayudarle a elegir la mejor estrategia de compra.