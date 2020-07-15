¡Empieza a vender!

Sunny Beach Complejo residencial "MAGNOLIA 8" 700 m del mar

Los apartamentos son llave en mano

Plazas de aparcamiento subterráneo/calor

Estudios: desde 38.48 m2 Dos dormitorios: desde 56.88 m2

Precios: desde 1,550 € m2 a 2.300 € m2

2000 EUR - depósito 30% - primera entrega, pagado dentro de 1 mes desde la fecha de depósito

3 años de instalación. Primer año sin interés. Dos posteriores con un aumento del precio de 1.000 euros al año. Los términos de pago son flexibles.

A poca distancia durante todo el año supermercados, cafés.

Tasa de soporte 12€m2

Plazo de terminación de la construcción Octubre 2027