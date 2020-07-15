  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Nesebar
  4. Complejo residencial MAGNOLIA 8

Complejo residencial MAGNOLIA 8

Nesebar, Bulgaria
de
$68,467
de
$1,778/m²
;
3
Dejar una solicitud
ID: 34947
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/3/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Dirección
    Sunny Beach Resort

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

¡Empieza a vender!

Sunny Beach Complejo residencial "MAGNOLIA 8" 700 m del mar

Los apartamentos son llave en mano

Plazas de aparcamiento subterráneo/calor

Estudios: desde 38.48 m2 Dos dormitorios: desde 56.88 m2

Precios: desde 1,550 € m2 a 2.300 € m2

2000 EUR - depósito 30% - primera entrega, pagado dentro de 1 mes desde la fecha de depósito

3 años de instalación. Primer año sin interés. Dos posteriores con un aumento del precio de 1.000 euros al año. Los términos de pago son flexibles.

A poca distancia durante todo el año supermercados, cafés.

Tasa de soporte 12€m2

Plazo de terminación de la construcción Octubre 2027

Localización en el mapa

Nesebar, Bulgaria
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,087
Edificio de apartamentos ELIT NESEBR Sovremennye kvartiry u mora BEZ TAKSY PODDERZKI
Nesebar, Bulgaria
de
$111,387
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Varna, Bulgaria
de
$84,134
Apart - hotel Premium klass na pobereze Bolgarii
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$127,729
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Nesebar, Bulgaria
de
$61,815
Está viendo
Complejo residencial MAGNOLIA 8
Nesebar, Bulgaria
de
$68,467
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Edificio de apartamentos La Mer Home2
Nesebar, Bulgaria
de
$61,815
Año de construcción 2028
¡Empieza a vender!Sunny Beach Nueva casa residencial en el centro de Sunny Beach cerca de Cacao Beach La Mer Home2 - diseñado con la vida moderna en menteSin impuestos de apoyo.700m del marLos apartamentos son llave en manoSuperficie - desde 36.41 m2 Precios - desde 53 900 EUR2000 EUR - 20% …
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Mostrar todo Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Apart - hotel Byala Sun Residence sovremennyj ziloj kompleks u mora v kurortnom gorode Bala
Byala, Bulgaria
de
$57,899
Año de construcción 2028
Área 38–97 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Byala Sun Residence es un moderno complejo residencial junto al mar en el complejo turístico de Byala (Bulgaria). El proyecto combina paz y comodidad con comodidades modernas, ofreciendo alojamiento para ocio, residencia permanente o inversión.Ubicación: a sólo 200 metros de la playa, a 800 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
38.0 – 67.0
56,953 – 89,454
Apartamentos 2 habitaciones
97.0
142,615
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Mostrar todo Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Varna, Bulgaria
de
$84,134
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
Área 63 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌊 Apartamentos en Barna por el mar Silencio Asparukhovo Silencio 0% Silencio No mantenimiento📍Bulgaria, Barna – Barrio de AcparukhovoModerno complejo residencial en el barrio verde de Varna, junto al mar, parque e infraestructura urbana.🏢 El complejo.Nuevo complejo residencial con arquitectu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
81,312
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Bulgaria
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
15.07.2020
Cómo convertirse en ciudadano búlgaro: las etapas de la inmigración
Mostrar todas las publicaciones