  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Varna

Obra nueva en venta en Varna

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Mostrar todo Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Complejo residencial Vas ugolok panoramy v Asparuhovo
Varna, Bulgaria
de
$84,134
Año de construcción 2028
Número de plantas 6
Área 63 m²
1 objeto inmobiliario 1
🌊 Apartamentos en Barna por el mar Silencio Asparukhovo Silencio 0% Silencio No mantenimiento📍Bulgaria, Barna – Barrio de AcparukhovoModerno complejo residencial en el barrio verde de Varna, junto al mar, parque e infraestructura urbana.🏢 El complejo.Nuevo complejo residencial con arquitectu…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
63.0
82,919
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir