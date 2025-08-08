  1. Realting.com
Obra nueva en venta en Sveti Vlas

apartamentos
1
Complejo residencial FAIRVIEW VLAS novyj dom u mora v Svatom Vlase
Sveti Vlas, Bulgaria
de
$113,030
Año de construcción 2026
🌊 FAIRVIEW VLAS - una nueva casa junto al mar en St. Vlas!🏡 Cozy boutique complejo a solo 400 metros de la playa!🔹 Moderno edificio de 5 plantas🔹 Sólo 10 apartamentos - para aquellos que valoran la privacidad🔹 Apartamentos con 1 y 2 dormitorios (de 58 m2 a 110 m2)🔹 Amplias terrazas con vista…
Agencia
Invest Cafe
