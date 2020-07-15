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Piso en edificio nuevo La Mer Home2

Nesebar, Bulgaria
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ID: 34948
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/3/26

Localización

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  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Nesebar
  • Dirección
    Sunny Beach Resort

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Sobre el complejo

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Sunny Beach Nueva casa residencial en el centro de Sunny Beach cerca de Cacao Beach

La Mer Home2 - diseñado con la vida moderna en mente

Sin impuestos de apoyo.

700m del mar

Los apartamentos son llave en mano

Superficie - desde 36.41 m2 Precios - desde 53 900 EUR

2000 EUR - 20% de depósito - primera entrega, pagado dentro de 1 mes desde la fecha del depósito. Sistema de instalación flexible/

Posibilidad de comprar garajes y plazas de aparcamiento - si se desea

Supermercado y parada de autobús a poca distancia.

Finalidad: mayo 2028.

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Nesebar, Bulgaria
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