Piso en edificio nuevo La Mer Home2

¡Empieza a vender!
Sunny Beach Nueva casa residencial en el centro de Sunny Beach cerca de Cacao Beach
La Mer Home2 - diseñado con la vida moderna en mente
Sin impuestos de apoyo.
700m del mar
Los apartamentos son llave en mano
Superficie - desde 36.41 m2 Precios - desde 53 900 EUR
2000 EUR - 20% de depósito - primera entrega, pagado dentro de 1 mes desde la fecha del depósito. Sistema de instalación flexible/
Posibilidad de comprar garajes y plazas de aparcamiento - si se desea
Supermercado y parada de autobús a poca distancia.
Finalidad: mayo 2028.