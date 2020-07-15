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Piso en edificio nuevo Burgas

Burgas, Bulgaria
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$42,386
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de
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ID: 36527
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 6/5/26

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  • País
    Bulgaria
  • Región / estado
    Provincia de Burgas
  • Barrio
    Burgas
  • Dirección
    bl 112

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Sobre el complejo

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Tiempo de construcción:
La construcción comienza en marzo de 2026, y se espera la terminación a principios de 2028. Esto te da mucho tiempo para planear y prepararte para mudarte a tu nueva casa.


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