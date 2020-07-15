Piso en edificio nuevo Burgas

Descubra "SELENA" - su nueva casa en Burgas!

Presentamos a su atención el complejo residencial "SELENA" - un proyecto moderno,

Situado en el pintoresco y dinámico área de desarrollo de Meden Rudnik,

Área B, Burgas. SELENA ofrece la combinación perfecta de confort, calidad

y asequibilidad, convirtiéndose en una gran opción para vivir o invertir.

Ventajas de ubicación e infraestructura:

El complejo residencial "SELENA" se encuentra en una zona con infraestructura bien desarrollada.

La proximidad a las principales arterias de transporte de la ciudad proporciona fácil acceso a la

Todas las instalaciones necesarias. Hay jardines de infancia a poca distancia y

Esto hace que el área sea ideal para familias con niños. Además, gracias

Desde las ventanas de muchos apartamentos se abren impresionantes vistas

al lago y al mar, creando un ambiente de calma y coziness.

Una variedad de diseños y áreas disponibles:

SELENA ofrece una amplia gama de apartamentos diseñados con consideración

Requisitos modernos para comodidad y funcionalidad:

• Estudios: desde 36.53 m2

• Apartamentos de 1 dormitorio: desde 48.61 metros cuadrados.

Apartamentos de 2 dormitorios: desde 68,51 metros cuadrados.



Condiciones de adquisición favorables:

Ofrecemos condiciones atractivas para comprar tus sueños:

• Precio: desde 990 euros por metro cuadrado.

• Instalaciones: Aproveche las entregas sin intereses hasta el final

Construcción, dividida en 8 etapas convenientes. El pago inicial es sólo un 10%.

Tiempo de construcción:

La construcción comienza en marzo de 2026, y se espera la terminación a principios de 2028. Esto te da mucho tiempo para planear y prepararte para mudarte a tu nueva casa.



No pierda la oportunidad de convertirse en un propietario de bienes raíces en uno de los más

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