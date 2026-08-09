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Casas en Venta en Aheloy, Bulgaria

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Casa 4 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa de tres plantas, sin amueblar y lista para entrar a vivir, con …
$374,477
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Casa 3 habitaciones en Aheloy, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
Descripción del objeto: Villas de lujo en la primera línea de mar en el complejo SALT, SUN, …
$530,249
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Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Villa en Aheloy, Bulgaria
Villa
Aheloy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: En venta se encuentra una casa independiente de 4 habitaciones en el…
$127,829
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Nils Ott Real Estates
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