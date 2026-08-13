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Casas en Venta en Veliko Tarnovo, Bulgaria

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6 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Polski Trambesh, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Polski Trambesh, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa de ladrillo sólido con un amplio jardín, s…
$22,970
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Casa 5 habitaciones en Polski Trambesh, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Polski Trambesh, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta confortable casa unifamiliar situada en un tran…
$153,552
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Casa 3 habitaciones en Karantsi, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Karantsi, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa reformada de dos plantas situada en un pue…
$52,519
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Casa 4 habitaciones en Klimentovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Klimentovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta amplia propiedad rural situada en un tranquilo …
$32,476
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Casa 4 habitaciones en Klimentovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Klimentovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta propiedad rural con un gran jardín, situado en …
$26,511
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Casa 5 habitaciones en Veliko Tarnovo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Veliko Tarnovo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta espaciosa y tranquila propiedad ubicada en el p…
$111,961
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