Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Provincia de Burgas
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Provincia de Burgas, Bulgaria

;
Sveti Vlas
37
Nesebar
33
Pomorie
30
Kableshkovo
14
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
383 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
UP UP
Casa de campo 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Exclusiva!Nuevas casas de media madera con vistas panorámicas al mar y a la montaña, en la p…
$242,739
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Orizare, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Orizare, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡New Build! Moderna casa de 3 dormitorios con jardín privado en Orizare, a solo 10 km de Sun…
$241,904
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 6 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 2
Casa de 4 dormitorios con terraza panorámica, jardín y panorámico en Kosharitsa IBG Real Est…
$300,495
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 3 habitaciones en Podvis, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Podvis, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 167 m²
Piso 1/1
Casa con piscina y sauna en el pueblo de Podvis, región de BurgasPrecio - 105.000 eurosZona-…
$120,022
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 173 m²
Piso 2/2
ID 34099300Venta es una casa de dos plantas con un patio y plazas de aparcamiento cerca del …
$438,629
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 170 m²
Piso 1/1
ID 34161362Ofrecido para la venta una nueva villa de una sola planta en el complejo House Ga…
$387,476
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 282 m²
Piso 2/2
ID 34157326Ofrecido para la venta una nueva villa de dos plantas en el complejo House Garden…
$609,055
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 362 m²
Piso 4/5
ID 34198586El adosado se encuentra en la parte antigua de la ciudad. Pomorie está cerca de I…
$346,286
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa amueblada de dos plantas con jardín y piscina en el pueblo de Goritsa, mu…
$219,321
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Ognen, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Ognen, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 65 m²
Piso 1/1
#27095974 Ofrecemos una casa de una sola planta en una hermosa zona de la región de Burgas, …
$27,348
Dejar una solicitud
Casa en Pomorie, Bulgaria
Casa
Pomorie, Bulgaria
Área 254 m²
Piso 1/2
ID 33974878 Precio 299.000 € Población: Sarafovo (Lahana), BurgasHabitación: 5Superficie tot…
$340,155
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 194 m²
Piso 1/3
ID 34090198 Precio: 349.900 euros Asentamientos humanos: NessebarHabitación: 5Superficie tot…
$403,885
Dejar una solicitud
Villa en Ravda, Bulgaria
Villa
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Descripción del objeto: Villa de tres pisos en el centro de Ravda, Bulgaria Estamos encanta…
$627,733
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Novo Panicharevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Novo Panicharevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Piso 1/1
Ofrecemos una casa amueblada de una planta con jardín y piscina en el pueblo de Novo Panicha…
$136,372
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Vinarsko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Vinarsko, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta con jardín en el pueblo de Vinarsko, en la región de Burgas…
$96,896
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
$252,863
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
Piso 2/2
ID 34161194Ofrecido para la venta una nueva villa de dos plantas en el complejo House Garden…
$363,593
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Shivarovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Shivarovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Número de plantas 3
Casa de tres pisos con tierra en el pueblo de Kitka, Región de Burgas Para la venta ¦ Propie…
$47,942
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 144 m²
Piso 1/2
ID 29999732Venta es una villa adosada de dos plantas en un complejo sin una cuota de apoyo R…
$249,326
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos una fantástica casa de tres pisos de nueva construcción en…
$312,891
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 2 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Descripción del objeto: Estamos encantados de presentarles una hermosa casa de una sola fami…
$158,723
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
Piso 2/2
ID 33377224Precio: 380.000 eurosLocalidad: Saint VlasHabitaciones: 4Superficie total: 250 m2…
$438,629
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
Casa amueblada con 2 dormitorios, 2 baños Silencio 18 min a Sunny Beach IBG Real Estates ofr…
$221,642
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 6 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Nuevas casas con tecnología Fakhwerk, con vistas panorámicas al mar y las montañas, en una z…
$316,442
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 2
Su casa familiar junto al mar en San Vlas - coziness, estilo y naturaleza en un solo lugar!¡…
$432,131
Dejar una solicitud
Casa en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 1 100 m²
$1,04M
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un adosado moderno y bien mantenido en el exclusivo com…
$313,323
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Poroy, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Poroy, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una acogedora casa de familia en el tranquilo pueblo de…
$97,682
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$536,690
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 196 m²
Piso 1/2
ID33845150Para la venta se ofrece:Casa de dos pisosPrecio: 400000 eurosUbicación: Pomorie, l…
$519,430
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Provincia de Burgas

villas
bungalow
adosados

Parámetros de las propiedades en Provincia de Burgas, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir