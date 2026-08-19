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Casas en Venta en Chernomorets, Bulgaria

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Casa en Chernomorets, Bulgaria
Casa
Chernomorets, Bulgaria
Área 405 m²
$445,617
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Casa 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
$461,822
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Casa 5 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 375 m²
Piso 3/3
ID30511160Ofrecemos una casa con un patio en V.S. Skalite, Chernomorets.Precio: 890 000 euro…
$1,03M
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$513,852
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Nils Ott Real Estates
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 296 m²
Descripción del objeto: **Elegancia Inscrita en el Horizonte del Mar** En el corazón de la …
$570,946
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$536,690
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