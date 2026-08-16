Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Bulgaria
  3. Pomorie
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Pomorie, Bulgaria

;
Kableshkovo
13
Aheloy
3
Casa Borrar
Eliminar
90 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
Piso 1/2
ID 34087056Venta:Casa de dos pisosPrecio: 189.000Asentamientos humanos: s. GoricaHabitación:…
$218,623
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
Casa nueva con 3 dormitorios y vista al mar Silencio Zona Lahana, Pomorie Turnkey Finish ten…
$524,813
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Kamenar, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Kamenar, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un bungalow de alta calidad en el tranquilo pueblo de K…
$239,797
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
DD CO DEDD CO DE
Casa 4 habitaciones en Medovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Medovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
Piso 1/2
ID 34010940 Precio: 64.000 euros. Población: Medovo Habitación: 4 Superficie total: 100 m2. …
$72,929
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Casa unifamiliar con piscina privada y vista al mar ← The Vineyards Resort, Aheloy IBG Real …
$220,883
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 146 m²
Piso 2/2
ID 33997436Costo: 149.000 eurosLocalidad: AheloyHabitación: 3Superficie total: 146 metros cu…
$171,989
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Villa en Pomorie, Bulgaria
Villa
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Ofrecemos a la venta una espaciosa y muy luminosa casa de dos pisos,…
$251,216
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 5 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 290 m²
Piso 1/2
ID 34198626Ofrecemos a la venta una enorme casa de dos plantas para una familia en verde, si…
$518,275
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas en el complejo Victoria Hill, Pomorie.…
$440,552
Dejar una solicitud
Casa en Pomorie, Bulgaria
Casa
Pomorie, Bulgaria
Área 254 m²
Piso 1/2
ID 33974886 Precio 299.000 € Población: Sarafovo (Lahana), BurgasHabitación: 5Superficie tot…
$341,860
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 156 m²
Descripción del objeto: Un NUEVO NEIGHBORHOOD con 16 lujosas casas de una sola familia se es…
$331,149
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Aleksandrovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aleksandrovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 116 m²
Número de plantas 2
Casa de dos pisos en el pueblo de Aleksandrovo, Región de Burgas La venta es una casa espaci…
$169,123
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 5 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 130 m²
Piso 1/2
ID 34064092 Precio: 137.000 euros. Población: casco antiguo de Pomorie Habitación: 6 Superfi…
$158,137
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa amueblada de dos plantas con jardín y piscina en el pueblo de Goritsa, mu…
$219,321
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
🏡Elegante Villa con amplio patio en Victoria Hill - Documentos listos!Ponemos a su atención …
$437,957
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Casa 5 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 1/1
ID 28435492Precio: desde 100.000 eurosLocalidad: KableshkovoHabitaciones: de 2 a 4Superficie…
$113,764
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Piso 1/1
Casa independiente con piscina, sin cuota de mantenimiento ← Goritsa Village Ofrecemos a la …
$168,568
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios, 2 baños con piscina latitud 18 km de Sunny Beach, Bulgaria IBG Real E…
$220,244
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български
Casa 2 habitaciones en Poroy, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Poroy, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 1 032 m²
Número de plantas 1
🌳 Settlement in Time: Prepared Eco-House + Foundation under the Second ProjectOfrecemos una …
$103,545
VAT
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bulgarian Expert
Idiomas hablados
English, Русский, Български
Casa 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia en el popul…
$222,601
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 5 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 181 m²
Piso 2/2
ID 34172632Chalet de dos plantas con 4 dormitorios en el complejo Victoria Royal Park, Pomor…
$377,452
Dejar una solicitud
Chalet 2 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Chalet 2 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una moderna casa de una sola familia en Kamenar (…
$227,756
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 1 habitacion en Poroy, Bulgaria
Casa 1 habitacion
Poroy, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
$101,793
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 121 m²
Piso 1/1
ID 34203958 Venta: Casa en Gorica, Pomorie la comunidad, Burgas la región Precio: 147.000 eu…
$167,464
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 129 m²
Piso 2/2
ID 34172464Chalet de dos plantas con dos dormitorios en el complejo Victoria Royal Park, Pom…
$261,446
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Bata, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Bata, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa de dos plantas con un patio de 400 m² en el pueblo de Bata, municipio de …
$228,604
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia en estado de concha dentro…
$159,787
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una casa de familia única de alta calidad en el exclu…
$215,818
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Descripción del objeto: Un NUEVO NEIGHBORHOOD con 16 casas de lujo separadas se está constru…
$245,507
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Nils Ott Real Estates
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 5 habitaciones en Pomorie, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pomorie, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en venta Silencio Victoria Hill, Pomorie Una rara oportunidad para poseer una …
$435,085
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
IBG REAL ESTATES LTD
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά, Български

Tipos de propiedades en Pomorie

villas
bungalow

Parámetros de las propiedades en Pomorie, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir