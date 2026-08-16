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Casas en Venta en General Toshevo, Bulgaria

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11 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Sirakovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sirakovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta propiedad rural asequible con excelente potencial, situad…
$11,717
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 5 habitaciones en General Toshevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
General Toshevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 3
Estamos encantados de ofrecer esta gran y sólida casa rural, situada en un pueblo tranquilo,…
$38,203
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Casa 4 habitaciones en Luliakovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Luliakovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta espaciosa casa rural, situada en el pueblo bien grande y …
$68,455
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Casa 5 habitaciones en Luliakovo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Luliakovo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates está encantado de presentar esta propiedad excepcionalmente bien cuidada, s…
$91,675
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Malina, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Malina, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: En venta es un bungalow reformado con dos dormitorios, situado en un…
$79,107
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en General Toshevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
General Toshevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 83 m²
Descripción del objeto: La casa se encuentra en un bonito pueblo a sólo 10 minutos de la ciu…
$41,010
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TekceTekce
Casa 2 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
$46,270
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Casa 4 habitaciones en Vasilevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Vasilevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia con una cas…
$97,373
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Spasovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Spasovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta casa reformada, situada en una zona tranquila cerca del c…
$80,452
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Casa 3 habitaciones en Spasovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Spasovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer este excelente proyecto de renovación situado en un pueblo gra…
$12,762
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 3 habitaciones en General Toshevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
General Toshevo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates pone a su atención esta excelente propiedad, situada en un pueblo pintoresc…
$44,808
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Parámetros de las propiedades en General Toshevo, Bulgaria

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