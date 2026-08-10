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Casas en Venta en Nesebar, Bulgaria

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Sveti Vlas
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159 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
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Casa de campo 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Exclusiva!Nuevas casas de media madera con vistas panorámicas al mar y a la montaña, en la p…
$242,739
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Casa 6 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
Número de plantas 2
Casa de 4 dormitorios con terraza panorámica, jardín y panorámico en Kosharitsa IBG Real Est…
$300,495
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Casa 4 habitaciones en Orizare, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Orizare, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Número de plantas 2
¡New Build! Moderna casa de 3 dormitorios con jardín privado en Orizare, a solo 10 km de Sun…
$241,904
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Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Descripción del objeto: Esta propiedad se encuentra en **Venid Eco Village** en **Sveti Vlas…
$751,841
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Nils Ott Real Estates
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Casa 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 236 m²
Piso 1/2
ID 34087526Precio: 439.900 euros Asentamientos humanos: NessebarHabitación: 5Superficie tota…
$507,771
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Casa 6 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 268 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas con jardín y dos garajes en el pueblo …
$649,810
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 199 m²
Número de plantas 2
Casa de dos plantas con vista panorámica al mar en Venid Eco Village, Sveti Vlas Estamos enc…
$641,385
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Casa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 200 m²
Piso 3/3
Precio: 670 000 euros.Ubicación: Kosharitsa, municipio. NessebarHabitaciones: 10Superficie t…
$965,890
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Casa 6 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Nuevas casas con tecnología Fakhwerk, con vistas panorámicas al mar y las montañas, en una z…
$316,442
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Bulgarian Expert
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 500 m²
Piso 2/2
ID 33210442Área total de la casa principal: 500 metros cuadrados. M.,Superficie total de la …
$2,28M
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Casa 4 habitaciones en Banya, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Banya, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Número de plantas 1
Casa con piscina y vistas al mar en Banya Village, Burgas Region Estamos encantados de ofrec…
$523,099
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Banya, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Banya, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Descripción del objeto: Estamos encantados de ofrecerle una moderna casa de nueva construcci…
$515,505
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Casa 2 habitaciones en Ravda, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Ravda, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 168 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una exclusiva casa de una sola familia en Ravda, Bulg…
$244,365
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Casa 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 450 m²
Piso 4/4
ID 34125970Venta de una casa de 4 plantas con vistas al mar en el barrio de Zora en la front…
$981,145
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de tres plantas con vistas panorámicas al mar en un c…
$314,064
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Casa en Nesebar, Bulgaria
Casa
Nesebar, Bulgaria
Descripción del objeto: En una de las ubicaciones más deseables y prometedoras de Nessebar, …
$279,764
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Casa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
Número de plantas 2
Espaciosa casa de dos pisos en el centro de Kosharitsa – a 6 km del mar Estamos encantados d…
$270,748
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Casa en Kosharitsa, Bulgaria
Casa
Kosharitsa, Bulgaria
$254,298
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Gyulyovtsa, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Gyulyovtsa, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Descripción del objeto: Le presentamos un acogedor bungalow con una superficie habitable de …
$221,870
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Casa 10 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 10 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 10
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 4
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de cuatro plantas con ocho dormitorios en la zona res…
$1,05M
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Casa 2 habitaciones en Tankovo, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Tankovo, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
Casa independiente con 800 metros cuadrados. Jardín A solo 7 km de Sunny Beach IBG Real Esta…
$152,913
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Casa 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 165 m²
Piso 2/2
ID 34176850Venta es una casa de dos plantas con un patio y plazas de aparcamiento cerca del …
$415,544
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Casa con piscina y vistas al mar - Sveti Vlas Si usted está buscando una propiedad que usted…
$697,487
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Casa 5 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 590 m²
Piso 2/2
#31209186La propiedad se encuentra en una parcela común de tierra con el tamaño de 1250 metr…
$1,03M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
$139,864
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Casa 2 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Descripción del objeto: Estamos encantados de presentarles una hermosa casa de una sola fami…
$158,723
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Casa 4 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 160 m²
Piso 2/2
ID 34241740Ofrecido para la venta casa adosada de 2 plantas en el complejo Aura Houses, Kosh…
$284,411
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Casa 5 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 415 m²
Piso 1/4
ID 34186480Venta de una gran casa de varias plantas con arquitectura única en la zona de la …
$1,03M
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Casa 4 habitaciones en Nesebar, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Nesebar, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
Piso 2/2
ID 33377224Precio: 380.000 eurosLocalidad: Saint VlasHabitaciones: 4Superficie total: 250 m2…
$438,629
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Casa 3 habitaciones en Kosharitsa, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kosharitsa, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
Casas adosadas con vistas al mar y sin tarifas de mantenimiento en Kosharitsa, Bulgaria Zona…
$130,665
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Tipos de propiedades en Nesebar

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Parámetros de las propiedades en Nesebar, Bulgaria

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