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Casas en Venta en Sofia City, Bulgaria

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Sofía
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27 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 7
Área 330 m²
$334,835
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Casa en Vladaya, Bulgaria
Casa
Vladaya, Bulgaria
$585,886
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International real estate agency Habita
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Casa 6 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 6
Área 250 m²
Agencia "Kvadrat" se complace en ofrecerle una hermosa casa soleada en el excelente barrio d…
$290,656
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 3 habitaciones en Bankya, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Bankya, Bulgaria
Habitaciones 3
Área 200 m²
$267,403
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Adosado Adosado en Sofía, Bulgaria
Adosado Adosado
Sofía, Bulgaria
$987,176
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International real estate agency Habita
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Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
$697,574
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Pancharevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Pancharevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 214 m²
La casa se encuentra cerca del complejo "Iglesia Blanca". Nueva arquitectura moderna con un …
$435,984
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Casa en Pancharevo, Bulgaria
Casa
Pancharevo, Bulgaria
Área 695 m²
Agency Square is pleased to offer you a beautiful luxury furnished sunny house with a superb…
$791,994
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Casa 3 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Bestay Property presents a spacious new house on three floors with built-up area of 200 sq.m…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 120 m²
$155,762
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Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
Área 250 m²
We present you a new project in the capital, Sofia - Vitosha town house from 6 family houses…
$455,595
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 70 m²
$64,901
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Casa 20 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 20 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 20
Área 1 400 m²
Agency Kvadrat sells a completely renovated building - with total built-up area of ​​1400 sq…
$1,74M
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 249 m²
BIG HOUSE! CLOSED COMPLEX! We bring to your attention a ready-made design and fully furnishe…
$486,553
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Casa 9 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 9 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
For connoisseurs of country silence, clean air and mountain landscapes! We offer for sale a …
$617,673
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 360 m²
Presentamos a su atención una hermosa casa familiar, completamente acabada y parcialmente am…
$535,705
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Villa 7 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Villa 7 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 584 m²
Número de plantas 2
Bestay Property presenta el complejo hotelero en venta, ubicado en una casa de pueblo de la …
$1,60M
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Casa 4 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 4
Área 100 m²
$151,436
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Casa grande 7 habitaciones en Sofia City, Bulgaria
Casa grande 7 habitaciones
Sofia City, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 100 m²
Número de plantas 3
Casa Moderna En Venta, Bankya, SofíaBestay Property presenta una casa con arquitectura moder…
$799,688
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Casa 10 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 10 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 10
Área 430 m²
$324,505
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Casa 10 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 10 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 10
Área 500 m²
$713,910
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Casa 7 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 779 m²
Bestay Property presents a luxury residence in the city of Sofia in Vitosha district. The pr…
$3,29M
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Casa 5 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 728 m²
Bestay Property offers you a modern luxury and fully equipped residence for sale in the best…
$3,49M
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Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
Área 270 m²
$356,955
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Casa 6 habitaciones en Busmantsi, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Busmantsi, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$128,720
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Casa en Sofía, Bulgaria
Casa
Sofía, Bulgaria
Área 890 m²
Real estate sales and rental agency "KVADRAT" offers you a house at the foot of Vitoshi, Boy…
$596,001
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Casa 8 habitaciones en Sofía, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Sofía, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
$454,307
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Parámetros de las propiedades en Sofia City, Bulgaria

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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