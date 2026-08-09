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Casas en Venta en Sveti Vlas, Bulgaria

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37 propiedades total found
Villa en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 301 m²
Descripción del objeto: **Venid Eco Village** es un complejo residencial cerrado en Sveti Vl…
$2,08M
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 125 m²
Número de plantas 3
Luxury 3-Storey Townhouse with Sea View ← Sun Coast Resort, Sveti Vlas IBG Real Estates se …
$407,318
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 152 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una amplia casa con piscina privada en la popular zona …
$271,239
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TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 324 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una espaciosa y elegante casa de dos pisos en un dise…
$930,643
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 170 m²
Piso 2/2
🌳 Jardín propio y espacio real: Apartamento de tres dormitorios de lujo en el milenioOfrecem…
$319,790
VAT
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Bulgarian Expert
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Casa 6 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 301 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos casas unifamiliares de dos plantas con VISTAS FRONTALES AL MAR en el complejo de n…
$1,39M
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 252 m²
Piso 3/3
ID 32168350Venta de una casa de tres plantas en el centro de San Vlas, con un patio de 690 m…
$450,172
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 500 m²
Piso 5/5
ID 33924196Venta de una casa de la competencia en St. Vlas en el barrio de Mermaid.Precio: 3…
$459,407
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Número de plantas 2
ID 30952674 Eco-house en complejo Venid Eco Village Precio: 600 300 euros. Ubicación: Sveti …
$692,919
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Villa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Villa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
🏡 Status Eco-Villa con Sea Panorama y Own Sauna: ECO VILLAGE LCDOfrecemos a la venta una luj…
$610,508
VAT
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
Casa con piscina y vistas al mar - Sveti Vlas Si usted está buscando una propiedad que usted…
$697,487
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 199 m²
Número de plantas 2
ID 30956682 Eco house con 4 dormitorios en complejo Venid Eco VillagePrecio: 596100 euros. U…
$688,071
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 245 m²
Piso 2/2
#30255174Casa de dos plantas en el centro de San Vlas 245 m2, y un patio de 1,149 m2Precio: …
$265,486
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Casa 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 74 m²
Piso 1/2
ID 333799326Venta de 1/4 villa con 1 dormitorio en un complejo de tipo cerrado "Villa Romana…
$86,572
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Casa 25 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 25 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 25
Nº de cuartos de baño 25
Área 1 100 m²
$1,21M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Número de plantas 2
Su casa familiar junto al mar en San Vlas - coziness, estilo y naturaleza en un solo lugar!¡…
$432,131
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 500 m²
Piso 2/2
ID 33210442Área total de la casa principal: 500 metros cuadrados. M.,Superficie total de la …
$2,28M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de tres plantas con vistas panorámicas al mar en un c…
$314,064
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 142 m²
$215,036
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Casa 2 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Descripción del objeto: El complejo residencial "VENID ECO VILLAGE" complementa el concepto …
$303,575
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 217 m²
Piso 2/2
ID 30306732Villa de lujo en venta con 4 dormitorios en un complejo cerrado "Villa Romana", e…
$380,915
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Casa 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos casas adosadas de dos plantas con vistas frontales al mar en el complejo de nueva …
$298,220
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Casa en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa
Sveti Vlas, Bulgaria
Área 1 100 m²
$1,04M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 151 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa unifamiliar de dos plantas con VISTAS FRONTALES AL MAR en el complejo de …
$691,259
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 301 m²
Número de plantas 2
ID 30965684 eco-casa con 5 dormitorios en complejo Venid Eco VillagePrecio: 1 012 032 euros.…
$1,17M
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 251 m²
Número de plantas 2
ID 30956428 Eco-house con 5 dormitorios en complejo Venid Eco VillagePrecio: 844368 Euro. Ub…
$974,644
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Casa 5 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 199 m²
Piso 1/2
ID 33912648 Precio: 549,900 euros Asentamientos humanos: Saint VlasHabitación: 6Superficie t…
$634,743
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Casa 3 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos casas adosadas de dos plantas con VISTAS FRONTALES AL MAR en el complejo de nueva …
$508,577
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Casa 4 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una exclusiva casa de una sola familia situada directam…
$465,157
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Casa 7 habitaciones en Sveti Vlas, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Sveti Vlas, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos casas unifamiliares de dos plantas con VISTAS FRONTALES AL MAR en el complejo de n…
$1,47M
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