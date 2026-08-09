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Casas en Venta en Sozopol, Bulgaria

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Chernomorets
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21 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 177 m²
Piso 2/2
ID 31316962Casa de dos pisos en venta en Sozopol, nueva ciudad, con un patio,100 metros del …
$311,019
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Villa en Sozopol, Bulgaria
Villa
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 300 m²
Objektbeschreibung: ¡Acción al 31.12.2025! ¡Propuesta de la cama del mar! Sólo ahora ofrecem…
$639,460
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Nils Ott Real Estates
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Casa 2 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 5
Área 267 m²
$461,287
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 290 m²
Piso 4/4
ID 34077566 Costo: 620.000 euros (sin IVA)Población: Sozopol Habitación: 8 Superficie total:…
$715,658
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Casa en Sozopol, Bulgaria
Casa
Sozopol, Bulgaria
Área 6 686 m²
Descripción del objeto: vende una atractiva parcela para la construcción de resorts en el pu…
$648,949
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Nils Ott Real Estates
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 260 m²
Piso 1/3
ID 32513430Superficie total: 260 m2El costo es de 750 000 eurosNúmero de pisos 3Tasa de apoy…
$634,858
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casas de lujo personalizadas cerca de Kavatsi Beach ← Olympia Villas, Sozopol IBG Real Estat…
Precio en demanda
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$536,690
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Nils Ott Real Estates
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Casa 5 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 375 m²
Piso 3/3
ID30511160Ofrecemos una casa con un patio en V.S. Skalite, Chernomorets.Precio: 890 000 euro…
$1,03M
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 296 m²
Descripción del objeto: **Elegancia Inscrita en el Horizonte del Mar** En el corazón de la …
$570,946
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Casa 4 habitaciones en Krushevets, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Krushevets, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 84 m²
Piso 1/1
#33891226 Precio: 137.000 euros + 3% del compradorSolución: pueblo Krushevets, general. Sozo…
$157,814
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Casa 2 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 171 m²
Descripción del objeto: Esta hermosa casa reformada ofrece comodidad, espacioso espacio habi…
$437,595
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Casa 3 habitaciones en Ravadinovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Ravadinovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 116 m²
Piso 1/1
#33022160 Casa de una planta en venta en Ravandinovo, con un patio,3,5 km del mar!Precio: 35…
$404,546
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 360 m²
Piso 4/4
ID 33582486Precio: 1.400.000 EUR.Localidad: SozopolSuperficie total de la casa: 360 metros c…
$1,62M
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos una espaciosa casa nueva, sin amueblar, lista para entrar a vivir, de tres plantas…
$424,967
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Casa en Chernomorets, Bulgaria
Casa
Chernomorets, Bulgaria
Área 405 m²
$445,021
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Casa 5 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 176 m²
Piso 1/2
#33898258 Precio: 340.000 €Población: Sozopol, área de BudjakaSuperficie total: RZP 176 metr…
$392,458
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Casa 3 habitaciones en Chernomorets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chernomorets, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Descripción del objeto: Elegancia inscrita en el horizonte del mar En el corazón de la zona …
$513,852
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 162 m²
Piso 1/3
#33899360 Precio: 330.000 eurosPoblación: Sozopol, área de BudjakaSuperficie total: RZP 162 …
$380,915
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Casa 6 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa adosada amueblada de dos plantas con vistas al mar en la zona d…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Sozopol, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sozopol, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 522 m²
Sozopol city, Budzhaka area It is located in the center of the Budzhaka peninsula, in a quie…
$726,407
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Parámetros de las propiedades en Sozopol, Bulgaria

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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