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Casas en Venta en Ruse, Bulgaria

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16 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
¿Busca una propiedad asequible con gran potencial? Esta casa de dos plantas en la aldea de P…
$15,624
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Casa 3 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Número de plantas 1
Le presentamos una propiedad con gran potencial, situada en el barrio rodina codiciado en Ru…
$57,002
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Casa 5 habitaciones en Chervena voda, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Chervena voda, Bulgaria
Habitaciones 5
Área 67 m²
Número de plantas 1
Parcela con Casa y Gran Potencial ANTE Chervena Voda Village, cerca de Ruse Ofrecemos a la v…
$65,032
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Senovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Senovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta casa totalmente reformada de una sola planta, situada en …
$30,712
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Casa 6 habitaciones en Ruse, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Ruse, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Número de plantas 2
Nos complace presentar en venta una propiedad con dos casas de ladrillo macizo, situada en u…
$267,215
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Casa 5 habitaciones en Shtraklevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Shtraklevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Casa de 3 dormitorios maciza en venta con jardín grande – Pueblo Shtraklevo, Zona de Ruse No…
$79,135
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Casa 3 habitaciones en Pepelina, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Pepelina, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa rural bien cuidada, situada en un pueblo p…
$25,916
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Casa 6 habitaciones en Cherven, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Cherven, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta encantadora casa de dos plantas, situada en uno…
$32,443
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Casa 6 habitaciones en Piperkovo, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Piperkovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Número de plantas 2
Asequible casa rural con un hostal cerca de los ríos Yantra y Danube Ofrecemos una acogedora…
$45,301
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Casa 7 habitaciones en Dve Mogili, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Dve Mogili, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates está encantado de presentar esta propiedad realmente especial, que ofrece d…
$50,667
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Casa 4 habitaciones en Trastenik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Trastenik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer a la venta esta casa unifamiliar con 2 dormitorios, …
$35,225
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Casa 6 habitaciones en Peichinovo, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Peichinovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso 2/2
Estamos encantados de ofrecer esta hermosa propiedad, situada en un pueblo bien organizado c…
$24,890
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Casa 3 habitaciones en Tsenovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Tsenovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Casa con Veranda y Jardín Grande Silencio cerca de Vardim y Danubio IBG Real Estates está en…
$36,080
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Casa 4 habitaciones en Ekzarh Iosif, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Ekzarh Iosif, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta propiedad rural, situada en un pintoresco y muy…
$14,614
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Casa 5 habitaciones en Pet Kladentsi, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Pet Kladentsi, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta propiedad situada en un pueblo muy pintoresco, …
$18,562
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Casa 4 habitaciones en Byala, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Byala, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa amueblada de dos plantas en Byala, región de Varna. La casa …
$214,074
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Parámetros de las propiedades en Ruse, Bulgaria

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