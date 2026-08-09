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Casas en Venta en Dobrich, Bulgaria

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Balchik
5
General Toshevo
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37 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Chestimensko, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Chestimensko, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de familia única sólida con piscina y una gran…
$81,759
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Casa 4 habitaciones en General Toshevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
General Toshevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 83 m²
Descripción del objeto: La casa se encuentra en un bonito pueblo a sólo 10 minutos de la ciu…
$41,010
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Casa 4 habitaciones en Vasilevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Vasilevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia con una cas…
$97,373
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Durankulak, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Durankulak, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa para la renovación completa con una gran parcela. …
$12,561
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Casa 2 habitaciones en Odrintsi, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Odrintsi, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa con encanto, parcialmente reformada con una am…
$41,325
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Casa 5 habitaciones en Kranevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kranevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 254 m²
Piso 3/4
#27360946 Ofrecemos dos plantas de una casa en el pueblo de Kranevo, región de Dobrich, en u…
$252,898
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Casa 3 habitaciones en Aleksandria, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Aleksandria, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia con una gran propiedad en …
$46,888
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Casa 5 habitaciones en Rogachevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Rogachevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 500 m²
Piso 2/2
#30402716 The settlement: Rogachevo village, Balchik.Superficie total de la parcela: 2.457 m…
$842,765
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Bungalow Bungalow 1 habitacion en Dobrevo, Bulgaria
Bungalow Bungalow 1 habitacion
Dobrevo, Bulgaria
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Descripción del objeto: En venta se encuentra una casa totalmente reformada de una sola fami…
$99,350
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Casa 6 habitaciones en Bezvoditsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Bezvoditsa, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 1 200 m²
Descripción del objeto: Bonita casa grande en 2 niveles situado en un pueblo bastante con un…
$187,474
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Casa 3 habitaciones en Slaveevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Slaveevo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia en un lugar…
$188,913
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Casa 2 habitaciones en Goritsa, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Goritsa, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
$46,244
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Villa en Bojurets, Bulgaria
Villa
Bojurets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una villa única de nueva construcción construida con lo…
$708,425
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Casa en Prilep, Bulgaria
Casa
Prilep, Bulgaria
$35,839
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Malina, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Malina, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: En venta es un bungalow reformado con dos dormitorios, situado en un…
$79,107
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Casa 3 habitaciones en Stefan Karadja, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Stefan Karadja, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta casa, en un bonito pueblo cerca de Durankulak y…
$21,493
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Casa 4 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 757 m²
Piso 1/3
ID 33554890 Se ofrece a la venta: Tres villas de tres plantas con vistas panorámicas al mar …
$617,544
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Casa 5 habitaciones en General Toshevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
General Toshevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 3
Estamos encantados de ofrecer esta gran y sólida casa rural, situada en un pueblo tranquilo,…
$38,203
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Casa 8 habitaciones en Obrochishte, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Obrochishte, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 270 m²
Número de plantas 2
Villa Sorrento Italiana – Vista Mar de Lujo Villa con Piscina, Garajes y Dos Residencias Ind…
$590,403
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Casa 4 habitaciones en Luliakovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Luliakovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 127 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta espaciosa casa rural, situada en el pueblo bien grande y …
$68,455
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Casa 2 habitaciones en Orlova Mogila, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Orlova Mogila, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa encantadora en una ubicación tranquila y rica …
$20,595
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Casa 5 habitaciones en Nova Kamena, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Nova Kamena, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 1 500 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta amplia propiedad, situada en el pueblo entre ciudades de …
$46,282
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Casa 3 habitaciones en Sirakovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sirakovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta propiedad rural asequible con excelente potencial, situad…
$11,717
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Casa 4 habitaciones en Spasovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Spasovo, Bulgaria
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer esta casa reformada, situada en una zona tranquila cerca del c…
$80,452
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Casa 3 habitaciones en Spasovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Spasovo, Bulgaria
Habitaciones 3
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Área 80 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer este excelente proyecto de renovación situado en un pueblo gra…
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Villa en Bezvoditsa, Bulgaria
Villa
Bezvoditsa, Bulgaria
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Nº de cuartos de baño 2
Área 1 430 m²
Descripción del objeto: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI En venta hay dos casas que han …
$216,678
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Casa 4 habitaciones en Gurkovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Gurkovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer a la venta esta casa de una sola planta situada en un pueblo g…
$39,445
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Casa 5 habitaciones en Luliakovo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Luliakovo, Bulgaria
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Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 1
IBG Real Estates está encantado de presentar esta propiedad excepcionalmente bien cuidada, s…
$91,675
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Villa en Balchik, Bulgaria
Villa
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 2 450 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa de nueva construcción a altos estándares de la UE.…
$233,171
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Casa 4 habitaciones en Liahovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Liahovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de presentar esta encantadora casa unifamiliar, situada en un pueblo bien…
$82,645
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Tipos de propiedades en Dobrich

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