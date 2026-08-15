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Casas en Venta en Sredets, Bulgaria

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27 propiedades total found
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Dyulevo, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Dyulevo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Descripción del objeto: Estamos ofreciendo una casa de familia totalmente reformada en venta…
$152,323
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Casa 3 habitaciones en Momina Tsarkva, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Momina Tsarkva, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 55 m²
Piso 1/1
ID 31291330Ofrecemos para la venta:Una casa residencial en el pueblo de Momina Tsrkva junto …
$42,048
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Casa 6 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una casa de dos plantas con patio y garaje en Sredets. La casa tiene una superf…
$176,617
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Casa en Golyamo Bukovo, Bulgaria
Casa
Golyamo Bukovo, Bulgaria
Área 83 m²
Piso 1/1
#31287060Ofrecemos una villa con un patio en el pueblo. S.Golyamo BukovoPrecio: 66 700 euros…
$76,563
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Casa 3 habitaciones en Drachevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Drachevo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa amueblada de una planta con jardín en el pueblo de Drachevo, Burgas. L…
$128,807
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Casa 6 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 2
Casa de dos pisos con tierra en el centro de Sredets, Región de Burgas Tipo de propiedad: Ti…
$174,955
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Casa 3 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta sin amueblar en el pueblo de Dyulevo, en la región de Burga…
$63,823
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta, sin amueblar, lista para entrar a vivir, en el pueblo de D…
$108,325
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Casa de presupuesto de una sola habitación en venta en Dyulevo Village, Burgas Region, Bulga…
$64,092
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Dyulevo, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Dyulevo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa única y económica en el pintoresco pueblo de D…
$62,804
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Casa 4 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 174 m²
Descripción del objeto: En venta es una casa muy acogedora, cálida y bien cuidada de dos pis…
$162,496
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Casa 3 habitaciones en Zagortsi, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Zagortsi, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa de dos pisos con una gran parcela en el pueblo de Zagortsi, Región de Burgas Tipo de pr…
$17,495
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Dyulevo, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Dyulevo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Descripción del objeto: Superficie de vivienda: 56 m2 Parcela: 522 m2 + 390 m2 adicional (i…
$103,190
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Casa 4 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia con una superficie total d…
$85,978
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Casa 3 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 1
🏡 Casa de campo: casa independiente con 2 dormitorios en el pueblo de Debelt (medio común)Of…
$179,986
VAT
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Casa 3 habitaciones en Zagortsi, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Zagortsi, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
Piso 2/2
ID 34015670Costo: 15.000 eurosAsentamientos humanos: c. ZagorziSuperficie total: 120 metros …
$17,065
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Número de plantas 1
Casa de una habitación reformada con 2 dormitorios y 2 baños en venta en Dyulevo Village, Re…
$123,042
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Casa 5 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 174 m²
Piso 1/2
#34094908Venta de una casa privada en Sredets, Burgas la comunidad. Precio: 140.000 eurosAse…
$160,414
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 1
Ofrecemos una casa de una planta, sin amueblar, lista para entrar a vivir, en el pueblo de D…
$92,000
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Casa en Panchevo, Bulgaria
Casa
Panchevo, Bulgaria
$26,605
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Casa 2 habitaciones en Sredets, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Sredets, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Descripción del objeto: Venta es una exclusiva casa de dos pisos con un patio de 3000 m2, un…
$97,909
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Casa 5 habitaciones en Kubadin, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kubadin, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 138 m²
Piso 2/2
#28926290 Una casa de dos plantas de construcción masiva se ofrece en el mismo centro del pu…
$25,597
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
🏡 Casa con 3 Dormitorios y Gran Yard Silencioso Dyulevo, Región de Burgas IBG Real Estates o…
$103,441
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Casa 4 habitaciones en Fakiya, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Fakiya, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Número de plantas 1
Casa de una habitación con amplio jardín en Fakia Village, Burgas Region IBG Real Estates of…
$176,301
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Casa en Dyulevo, Bulgaria
Casa
Dyulevo, Bulgaria
$213,997
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Casa 4 habitaciones en Dyulevo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Dyulevo, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia en el pueblo de Dyulevo, e…
$157,198
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Fakiya, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Fakiya, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Descripción del objeto: Casa de una sola planta con una gran propiedad en el pueblo de Fakia…
$177,601
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Parámetros de las propiedades en Sredets, Bulgaria

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