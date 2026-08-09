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Casas en Venta en Kableshkovo, Bulgaria

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14 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 146 m²
Número de plantas 2
Casa unifamiliar con piscina privada y vista al mar ← The Vineyards Resort, Aheloy IBG Real …
$220,883
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia en el tranq…
$289,826
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Nils Ott Real Estates
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia en estado de concha en el …
$138,101
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LDV InvestLDV Invest
Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa especial de una sola familia en el exclusivo c…
$305,065
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
Piso 1/1
ID 34157796 Precio: 95.000 euros. Localidad: KableshkovoHabitación: 3Superficie total: 70 m2…
$109,657
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 1/1
ID 34346902 Precio: 100.000 euros. Localidad: KableshkovoHabitación: 3Superficie total: 85 m…
$114,015
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: Le presentamos una casa de familia única de alta calidad en el exclu…
$215,818
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Casa 2 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 2 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa bien mantenida de una sola familia en el popul…
$222,601
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Casa 5 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 80 m²
Piso 1/1
ID 28435492Precio: desde 100.000 eurosLocalidad: KableshkovoHabitaciones: de 2 a 4Superficie…
$113,764
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Kableshkovo, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Descripción del objeto: Este encantador bungalow en el complejo residencial Village Black Se…
$166,790
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Bungalow Bungalow de 2 dormitorios en Kableshkovo, Bulgaria
Bungalow Bungalow de 2 dormitorios
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos un bungalow bien mantenido con 75 m2 de espacio habitab…
$108,427
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 179 m²
Descripción del objeto: Le ofrecemos una casa de una sola familia en estado de concha dentro…
$159,787
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 146 m²
Piso 2/2
ID 33997436Costo: 149.000 eurosLocalidad: AheloyHabitación: 3Superficie total: 146 metros cu…
$171,989
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Casa 3 habitaciones en Kableshkovo, Bulgaria
Casa 3 habitaciones
Kableshkovo, Bulgaria
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una espaciosa casa de dos plantas en Kableshkovo. Къщата има площ от 105 m² и в…
$211,696
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