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Casas en Venta en Balchik, Bulgaria

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13 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Rogachevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Rogachevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 1 500 m²
Piso 2/2
#30402716 The settlement: Rogachevo village, Balchik.Superficie total de la parcela: 2.457 m…
$842,765
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Villa en Balchik, Bulgaria
Villa
Balchik, Bulgaria
Dormitorios 4
Área 2 450 m²
Descripción del objeto: Venta es una casa de nueva construcción a altos estándares de la UE.…
$233,171
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 757 m²
Piso 1/3
ID 33554890 Se ofrece a la venta: Tres villas de tres plantas con vistas panorámicas al mar …
$617,544
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa 8 habitaciones en Obrochishte, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Obrochishte, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 270 m²
Número de plantas 2
Villa Sorrento Italiana – Vista Mar de Lujo Villa con Piscina, Garajes y Dos Residencias Ind…
$601,038
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 4 habitaciones en Gurkovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Gurkovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 99 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de ofrecer a la venta esta casa de una sola planta situada en un pueblo g…
$39,445
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 5 habitaciones en Kranevo, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Kranevo, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 254 m²
Piso 3/4
#27360946 Ofrecemos dos plantas de una casa en el pueblo de Kranevo, región de Dobrich, en u…
$252,898
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TekceTekce
Casa 6 habitaciones en Bezvoditsa, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Bezvoditsa, Bulgaria
Dormitorios 6
Área 1 200 m²
Descripción del objeto: Bonita casa grande en 2 niveles situado en un pueblo bastante con un…
$187,474
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Nils Ott Real Estates
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Villa en Bezvoditsa, Bulgaria
Villa
Bezvoditsa, Bulgaria
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 430 m²
Descripción del objeto: Video: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI En venta hay dos casas que han …
$216,678
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Nils Ott Real Estates
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Casa 4 habitaciones en Liahovo, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Liahovo, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
Estamos encantados de presentar esta encantadora casa unifamiliar, situada en un pueblo bien…
$82,645
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Casa 5 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Casa 5 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa con 160 metros cuadrados. m. de superficie habitable situada en una parcel…
$220,943
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 8 habitaciones en Obrochishte, Bulgaria
Casa 8 habitaciones
Obrochishte, Bulgaria
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 10 000 m²
La casa de tres plantas está en venta situada en el pueblo de Obrochishte, junto al complejo…
$381,240
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Vendedor particular
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Русский
Casa 4 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 270 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer a su atención esta casa de dos gemelos, situada en u…
$166,653
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IBG REAL ESTATES LTD
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Casa 4 habitaciones en Balchik, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Balchik, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 2
IBG Real Estates se complace en ofrecer esta excepcional propiedad, situada en la ciudad del…
$362,513
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Parámetros de las propiedades en Balchik, Bulgaria

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