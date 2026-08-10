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Casas en Venta en Haskovo, Bulgaria

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7 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Svilengrad, Bulgaria
Casa 4 habitaciones
Svilengrad, Bulgaria
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Área 1 500 m²
Número de plantas 1
DESCUENTO DE 13000 EURO!!! ¡NO TE PIERDAS ESTA OFERTA!!! Casa de un piso con 4 habitaciones …
$21,266
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Casa 7 habitaciones en Levka, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Levka, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 922 m²
Número de plantas 2
Casa rural de 4 dormitorios en el pueblo cerca de Svilengrad por sólo 18 000 euros! ¡Necesid…
Precio en demanda
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Villa 6 habitaciones en Svilengrad, Bulgaria
Villa 6 habitaciones
Svilengrad, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 950 m²
Número de plantas 2
Casa masiva de cuatro dormitorios en un pueblo cerca de Harmanli y Svilengrad. La casa está …
$53,165
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Villa 6 habitaciones en Mladinovo, Bulgaria
Villa 6 habitaciones
Mladinovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 000 m²
Número de plantas 2
Peacefully located in a village, with nice and hospitable residents in the Sakar Mountain, n…
Precio en demanda
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Villa 10 habitaciones en Harmanli, Bulgaria
Villa 10 habitaciones
Harmanli, Bulgaria
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 5 000 m²
Número de plantas 3
Discounted price of 175000 euro! Do not miss this wonderful Guest house in Sakar Mountain!!!…
$176,234
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Casa 6 habitaciones en Izvorovo, Bulgaria
Casa 6 habitaciones
Izvorovo, Bulgaria
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
$83,486
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Casa 7 habitaciones en Mustrak, Bulgaria
Casa 7 habitaciones
Mustrak, Bulgaria
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 2 300 m²
Número de plantas 2
PRECIO DESCUBRIDO DE 56000 EURO!!! ¡NO TE PIERDAS ESTA OFERTA!Preciosa villa construida comp…
$67,075
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Parámetros de las propiedades en Haskovo, Bulgaria

con Vista a la montaña
Baratos
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