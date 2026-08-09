Estudios en venta en Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
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Lezhe Municipality
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43 propiedades total found
Estudio en Bashkia Durres, Albania
Estudio
Bashkia Durres, Albania
Área 56 m²
Piso 15/25
Estudio con vista al mar en la primera línea en la zona de Shkëmbi i Kavajës!Un luminoso apa…
$77,848
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
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Área 44 m²
Piso 5/9
$80,539
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Finalidad: 2029💳 Plan de instalación hasta 4 años…
$80,287
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 6
Un apartamento estudio está en venta en el barrio de Golem en el edificio Colosseum, a 200 m…
$69,621
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 9
🏢 UNIQUE STUDIO FOR SALE AT KAMELIA RESORT - SHK COMEMBI I KAVAJ simulaES📍 Kamelia Resort – …
$115,192
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Finalidad: 2029💳 Plan de instalación hasta 4 años…
$107,603
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Estudio 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
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Área 38 m²
Nuevo Complejo Residencial – Calidad se puede sentir, ubicación que le gana.En una de las zo…
$68,565
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
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Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
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Área 29 m²
Piso 2
Un apartamento estudio está en venta en Shkembi Kavaje, a solo 300 metros del mar. La zona d…
$58,208
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
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Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
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Área 58 m²
Un apartamento estudio está en venta en la zona de Plazh del complejo Rotondo. Está a 200 me…
$87,883
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
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Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 1
En venta es un apartamento estudio con balcón en el Plazh. La superficie total del apartamen…
$71,904
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
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Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/10
FOR SALE 1+1 APARTAMENTO DE ESTUDIO EN EKA COMPLEX, PLAZH📍EKA COMPLEX, PLAZH📏 Zona neta 38m2…
$80,733
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 1/5
Apartamento en venta – Shkëmbi i Kavajës, Durrës Este apartamento está situado en la primer…
$59,413
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1
Un apartamento estudio está en venta en Shkembi Kavaje, a solo 300 metros del mar. El área d…
$57,067
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
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Área 28 m²
Piso 3/6
Un apartamento estudio con balcón está en venta en el barrio Plyazh. El apartamento mide 28 …
$74,187
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
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Área 24 m²
Un apartamento estudio en la zona de Plazh está a la venta. Está convenientemente ubicado y …
$54,784
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/10
ESTUDIO PARA LA VENTA EN DURRES — ECO COMPLEX, BEACH AREAUna excelente inversión y oportunid…
$75,725
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Grinchenko Real Estate
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
🏡 #EnVenta Estudio con Ventanas Panorámicas | 400 m del Mar   Se vende acogedor apa…
$70,782
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
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Área 30 m²
Piso 4/8
Para la venta de STUDIO, a 30 metros del mar, SHKEMBI KAVAJES.📍 BEACH, SHKEMBI KAVAJES, HOTE…
$71,419
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Estudio en Bashkia Durres, Albania
Estudio
Bashkia Durres, Albania
Área 40 m²
🏢 Estudio único en venta en el resort Kamelia - SCAMBI y CAVAJICES📍 Kamelia Resort es uno de…
$114,415
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3
🏡 VENTA DE ESTUDIO 42 m² 200 m del mar | Shkëmbi, Durrës   Amplio estudio de 42 m² …
$85,324
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Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/9
La Garsonie moderna en venta en AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Piso 3 📐 Interfaz Neto: 43.89 m…
$95,146
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Área 38 m²
Piso 1
For Sale: Studio Apartment in Durres Beach 💶 Price: €65,000 📐 Area: 38.10 m² 🛏 Type: st…
$75,696
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Área 55 m²
Piso 4
Un apartamento estudio está en venta en la zona de playa de Illiria. El apartamento está sit…
$85,936
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Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/9
En venta apartamento-estudio "C8" en la zona de la playa, complejo Tochak. Al mar 200m. Situ…
$74,187
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Área 52 m²
Piso 3
Un apartamento estudio en el barrio de Golem está en venta. Son 52 metros cuadrados. Está en…
$51,360
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Bashkia Durres, Albania
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Área 46 m²
Piso 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Finalidad: 2029💳 Plan de instalación hasta 4 años…
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Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
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Área 53 m²
Piso 15/25
Estudio de primera línea con vistas al mar en venta – Shkëmbi i Kavajës, Durrës💶 Precio: 85.…
$99,036
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Lezhe Municipality, Albania
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Área 36 m²
Piso 2
Un apartamento estudio con balcón está en venta en Shengjin a 80 metros de la playa y cerca …
$62,773
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Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
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Área 55 m²
Piso 4
Amplio estudio cerca de la playa en Durrës Acogedor estudio en una excelente ubicación, a…
$85,630
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 1/3
Un apartamento estudio N6 en el barrio de Shkembi i Kavaje está en venta en un acogedor edif…
$45,653
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