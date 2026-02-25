Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Jardín

Estudios con Jardín en venta en Albania

Tirana
3
Orikum
19
Vlora
43
Himare
3
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 4/6
Estudio en venta en Lungomare, Vlore, Albania. Además de ser una vivienda ideal por su peque…
$81,225
VAT
Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
