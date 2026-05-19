Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Propiedad cerca del lago

Estudios del lago en venta en Albania

;
Tirana
3
Saranda
5
Orikum
19
Vlora
43
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
Piso 6
APARTMENT FOR SALE 251 m2 – DRY LAKEB99 Group tiene en venta un apartamento de 251 m2 en tot…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir