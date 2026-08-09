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Estudios en venta en Bashkia Vlore, Albania

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Orikum
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53 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/8
Estudio moderno en venta en Lungomare Vlora, Albania - Inversión inmobiliaria. Pague una ent…
$80,927
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2
🌇🏡 STUDIO FOR SALE ON “RRUGA E ÇIPAJVE”, VLORA,💶 Precio: 62.000 € (Total)📐 Superficie: 40 m2…
$71,877
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 4
¡No pierdas la oportunidad de invertir en una de las zonas de mayor crecimiento de la Rivier…
$188,168
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 4
¡No pierdas la oportunidad de invertir en una de las zonas de mayor crecimiento de la Rivier…
$182,899
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
✅ Precio: 75.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 61m2La residencia "…
$87,286
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 9/11
Estudio en venta en Lungomare, Vlorë, Riviera Albanesa. Con una ubicación perfecta en la zon…
$102,876
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Estudio 2 habitaciones en Orikum, Albania
Estudio 2 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Presentamos nuestro nuevo proyecto en la zona de Orikum, The Verdant Terraces. Un moderno pr…
$124,770
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
✅ Precio: 2000 Euro/m2 - 118.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 59m…
$137,294
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Apartamento recientemente amueblado en venta en la zona de Uji i Ftohtë, una de las zonas má…
$175,801
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$162,981
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 2/12
Nuevo estudio en venta en el centro de Vlora, Albania - Junto a la playa. ¡Sea dueño de un p…
$133,326
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
$189,298
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
🌇🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA📍 Cerca de Bar Taushani🏷 Precio: 85.000 Euro/ To…
$100,823
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Estudio 2 habitaciones en Orikum, Albania
Estudio 2 habitaciones
Orikum, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 2
✅ Precio: 47.000 euros✅ Ubicación: Jonufer, Vlore✅ Superficie: 35m2La zona en la que se encu…
$55,216
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4
🔑🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE, VLORA📍 Cerca de Bar Taushani🏷 Precio: 90.000 Euro/Tot…
$103,655
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
✅ Precio: 105.000 Euro✅ Ubicación: "Dhimiter Konomi" Street, Cold Water, Vlore✅ Superficie: …
$123,602
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4
🔑🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN LUNGOMARE A LA ESCUELA MARINA, VLORA🏷 Precio: 85.000 Euro/Total📍…
$97,013
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
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Radhime, Albania
Habitaciones 2
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Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Lujosa residencia en Radhimë, primera línea de construcción, con vistas panorámicas a la Bah…
$166,918
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 4/8
Apartamento de un dormitorio en venta en Vlore Albania. Haga que este apartamento sea suyo e…
$148,046
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
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Bashkia Vlore, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 4/8
Nuevo estudio en venta en Vlora, Albania. Esta es una oportunidad única para entrar en el me…
$126,013
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Estudio 1 habitación en Radhime, Albania
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Radhime, Albania
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Área 50 m²
Piso 2
Descubra la tranquilidad del litoral en esta magnífica residencia. Sumérjase en la melodía r…
$156,431
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Estudio 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlora, "Altera Residence", un proyect…
$109,971
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
✅ Precio: 103.000 euros✅ Ubicación: Segunda línea, en Mi Mercado, Vlore✅ Zona: 50m2La zona d…
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Piso 3
🏡🌊 ¡Oficina! 2 ESTUDIOS DE VENTA RRAPIT NEAR – UJI I COTOHT –, VLORA.💰 Precio total para amb…
$163,612
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Bashkia Vlore, Albania
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Área 97 m²
Piso 7
Venta 2 apartamentos estudio en la ciudad de Vlora en el centro de Lungomare, a 100 metros d…
$332,128
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Orikum, Albania
Habitaciones 2
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Área 32 m²
Piso 4
¡No pierdas la oportunidad de invertir en una de las áreas de desarrollo más rápidas de la R…
$180,390
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
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Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2
🔑🏡 ESTUDIO PARA LA VENTA EN COLD WATER, VLORA 📍 Cerca de pistas de tenis🏷 Precio: 90.000 Eur…
$106,264
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Estudio 2 habitaciones en Radhime, Albania
Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
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Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 2
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
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Estudio 2 habitaciones
Radhime, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
✅ Precio: 95.000 Euro✅ Ubicación: Radhimë, Vlorë✅ Superficie total: 38.4m2El apartamento que…
$111,971
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Estudio 1 habitación en Bashkia Vlore, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2
🏡🌊 ESTUDIO DE VENTA DE RRAPIT - COLD WATER, VLORA.💰 PRECIO: 75.000 EURO📐 Superficie: 31.25 m…
$88,114
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Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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