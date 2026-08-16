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Estudios en venta en Himare, Albania

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Estudio 1 habitación en Dhermi, Albania
Estudio 1 habitación
Dhermi, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
In one of the most unique complexes in the Drimadhes area, a studio apartment is offered for…
$150,921
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Agencia
Century 21 Oksford
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Estudio 1 habitación en Gjilek, Albania
Estudio 1 habitación
Gjilek, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
🌊 APARTMENTS FOR SALE IN THE NEWEST RESIDENCE “REGINA IONIAN” – PALAŞ 🌊🌊 Regina Ionian is a …
$3,254
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Agencia
DES Real Estate
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English, Italiano
Estudio 1 habitación en Palase, Albania
Estudio 1 habitación
Palase, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/3
Nuevo estudio en venta en Palase Vlore, Dhermi Albania. - Residencia de lujo con vistas inin…
$161,720
VAT
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
English, Italiano
DD CO DEDD CO DE
Estudio 1 habitación en Jale, Albania
Estudio 1 habitación
Jale, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 4/5
Estudio en venta en Himare Vlore, Riviera Albanesa. Con una ubicación perfecta en una de las…
$195,074
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Albania Property Group
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