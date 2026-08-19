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Estudios en venta en Lezhe Municipality, Albania

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Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 3/9
La Garsonie moderna en venta en AVRIL 22 Residence Ap 431 📍 Piso 3 📐 Interfaz Neto: 43.89 m…
$95,146
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Estudio 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Nuevo Complejo Residencial – Calidad se puede sentir, ubicación que le gana.En una de las zo…
$68,565
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Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5
Un apartamento estudio con balcón está en venta en Shengjin a 20 metros de la playa. Situado…
$74,187
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CACTUS | Real Estate
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Estudio 1 habitación en Lezhe Municipality, Albania
Estudio 1 habitación
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2
Un apartamento estudio con balcón está en venta en Shengjin a 80 metros de la playa y cerca …
$62,773
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