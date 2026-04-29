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Adosados en Venta en Southern Albania, Albania

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1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa tipo bungalow con vistas al mar y jardín privado en venta en Vlore, Riviera Albanesa - …
$410,066
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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