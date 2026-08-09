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Dúplex en venta en Southern Albania, Albania

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Orikum
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17 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$215,284
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Dúplex 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlorë, “Altera Residence”, un proyect…
$461,330
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Dúplex 2 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 167 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 2+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlora, uno de los destinos m…
$882,698
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TekceTekce
Dúplex 3 habitaciones en Gjilek, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Gjilek, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 186 m²
Piso 3
Tenemos Duplex 3+1+2 en venta en la residencia élite Sun Palace Vlore, uno de los destinos m…
$965,455
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Dúplex 4 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 124 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$363,695
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$213,863
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Dúplex de lujo con piscina en venta en Radhime, Vlorë, Albania. Disfrute de un estilo de vid…
$247,890
VAT
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad frente al mar de lujo en Radhimë, Vlorë,…
$260,986
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Dúplex 4 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$364,572
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
$240,505
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
$219,986
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
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Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una propiedad costera de lujo en Radhimë, Vlorë, donde…
$215,242
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Dúplex 4 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 4 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
Presentamos la residencia más reciente en la ciudad de Vlora, "Altera Residence", un proyect…
$468,141
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
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Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
$240,667
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Dúplex 3 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 3 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 138 m²
Descubra la tranquilidad junto al mar en este excelente resort junto al mar. Sumérgete en la…
$336,797
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Dúplex 2 habitaciones en Radhime, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Radhime, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Una rara oportunidad para invertir en una lujosa propiedad junto al mar en Radhimë, Vlorë, d…
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Dúplex en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex
Bashkia Vlore, Albania
Área 50 m²
Piso 2
✅ Precio de venta: 95.000 euros✅ Ubicación: Conad, Ismail Qemali Boulevard✅ Superficie total…
$107,740
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Parámetros de las propiedades en Southern Albania, Albania

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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