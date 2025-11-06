Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Albania
  3. Kamëz Municipality
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Kamez Municipality, Albania

4 propiedades total found
Villa de 5 habitaciones en Kamez Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Kamez Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 370 m²
Piso 3/3
This villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms is offered for rent in the Laknas area, Tirana, w…
$2,329
por mes
Edificio rentable 520 m² en Kamez Municipality, Albania
Edificio rentable 520 m²
Kamez Municipality, Albania
Área 520 m²
Se alquila una propiedad construida con fines empresariales con gran volumen de construcción…
$4,094
por mes
Parcelas en Kamez Municipality, Albania
Parcelas
Kamez Municipality, Albania
Área 2 m²
Alquiler de terreno con una superficie de 2.300 m2 en la zona de Kamza, con fácil acceso a l…
$585
por mes
Propiedad comercial 140 m² en Paskuqan, Albania
Propiedad comercial 140 m²
Paskuqan, Albania
Área 140 m²
Se ofrece un espacio adecuado para oficinas u otras actividades empresariales en alquiler en…
$934
por mes
