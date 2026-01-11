Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Farke, Albania

apartamentos
19
casas independientes
12
bienes raíces comerciales
11
43 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 6/7
For rent: modern 3+1+2 apartment, located in one of the most sought-after areas of Tirana ne…
$1,514
por mes
Oficina 290 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 290 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Número de plantas 2
Japim me Qira ambient per Zyra ne Rezidencen Kodra e Diellit 2. Ambienti disponon nje siperf…
$5,416
por mes
Restaurante, cafetería 69 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 69 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 8
The premises are located on the ground floor of a new building at the entrance of Rr Rrapo H…
$874
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 113 m²
Piso 3/10
In the zone of the Paris Commune, Medar Shtylla street, a super 3+1+2 apartment with modern …
$978
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 2/3
3+1+Parking Space Apartment at Rezidenca Kodra Diellit 1/ Extension. The apartment has a to…
$1,165
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Piso 1/2
For rent: Duplex 2+1+2+ Laundry at the Residence "Kodra e Diellit 2". The duplex is organiz…
$1,398
por mes
Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/4
In the Kodra Diellit 1 residence, a 1+1 apartment is for rent. It is located on the 1st floo…
$699
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 400 Euros/Mes✅ Ubicación: Lago seco, Complejo FZ, TiranaEl apartamento está situad…
$468
por mes
Villa de 4 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa de 4 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
A sólo 150 metros de la nueva zona peatonal del lago Farka, esta villa se encuentra en una z…
$3,502
por mes
Apartamento 1 habitación en Lunder, Albania
Apartamento 1 habitación
Lunder, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/3
A modern 1+1 apartment is available for rent in Rose Garden Residence, just a few steps away…
$792
por mes
Oficina 136 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 136 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 136 m²
Número de plantas 10
In one of the most sought-after and elite areas of Tirana, in Kodra e Diellit, a modern and …
$1,048
por mes
Almacén 412 m² en Tirana Municipality, Albania
Almacén 412 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 412 m²
Número de plantas 2
In an area with high demand for parking and storage spaces, a space with a total area of 412…
$1,723
por mes
Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/10
In one of the most frequented areas of Tirana, near the Olympic Park and the Paris Commune, …
$978
por mes
Parcelas 2 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Parcelas 2 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 421 m²
Land for rent in Farka! For various businesses! Leveled with concrete and also with cabins! …
$1,165
por mes
Propiedad comercial 1 489 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 1 489 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 489 m²
Piso 1/9
A 3-storey building with a total area of 1500m2 is for rent. The relevant surfaces are as fo…
$14,559
por mes
Villa de 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 393 m²
Número de plantas 4
We are selling an Individual Villa with a swimming pool in the Residence Kodra e Diellit 1. …
$3,494
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/5
• Modern duplex 2+1+2 bathrooms for rent near Kodra e Diellit Residence. The apartment is ne…
$1,747
por mes
Propiedad comercial 81 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 81 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Número de plantas 9
Shop for rent, service unit at Liqeni i Thate Located in a new and modern complex Main feat…
$1,933
por mes
Villa de 6 habitaciones en Farke e Vogel, Albania
Villa de 6 habitaciones
Farke e Vogel, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 373 m²
Número de plantas 3
La villa, parte de una pequeña residencia y con una comunidad seleccionada, ofrece una marav…
$4,076
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Piso 4/7
In a quiet area on the edge of a dry lake, an apartment is offered for rent. It is located o…
$1,048
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/7
On Bill Clinton Street, a 2+1 type apartment is available for rent. The apartment has an are…
$817
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
por mes
Villa de 4 habitaciones en Farke e Madhe, Albania
Villa de 4 habitaciones
Farke e Madhe, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en la orilla del lago - Farke, TiranaVilla panorámica con piscinas, jardín y v…
$2,942
por mes
Propiedad comercial 650 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 650 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Piso 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
por mes
Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3/5
1+1 apartment for rent located in Kodra e Diellit residence 2. It is located on the 3rd floo…
$699
por mes
Propiedad comercial 292 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 292 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 292 m²
Piso 3/9
Commercial premises suitable for offices or clinics are for rent. It has 7 suitable spaces s…
$4,659
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
✅ Precio: 1200 Euro/maj ✅ Ubicación: Lago Thate, Radisson, Tyrane ✅ Antecedentes: 80m2El apa…
$1,397
por mes
Villa de 5 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Villa de 5 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 461 m²
Número de plantas 4
A modern and elegant villa is for rent in the elite residence Kodra e Diellit 1. The villa h…
$5,241
por mes
Apartamento 1 habitación en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 1 habitación
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/5
Continuation of Kodra Diellit 1, 1+1 apartment for rent with contemporary furniture. It is l…
$575
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 5/7
A modern and highly functional apartment is for rent in one of the most sought-after areas o…
$1,165
por mes
