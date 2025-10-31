Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana Municipality
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Tirana Municipality, Albania

Tirana
252
Farke
38
Dajt
5
326 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 6/22
Apartment 2+1 for rent in the "Mine Peza" Residence This apartment offers a perfect combina…
$1,742
por mes
Dejar una solicitud
Restaurante, cafetería 46 m² en Tirana Municipality, Albania
Restaurante, cafetería 46 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Número de plantas 10
Bar / unit for rent in the well-known area of the Paris Commune in Tirana. • Net area: 46 m²…
$987
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 100 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 100 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 10
The space is located on the ground floor of a new building near Dinamo Stadium, organized as…
$1,865
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 225 m²
Piso 9/10
Apartment 3+1+2 for Rent on Kosovareve Street, on the 9th floor of a 10-story building, equi…
$3,141
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/6
Apartment 2+1 with a net area of 100 m² for rent on the fourth floor of the Konkord Center, …
$610
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 4 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 4/10
For rent – Top location Paris Commune, Arabit Palace (near Kristal Center) - Apartment 3+1 …
$932
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 5/10
On Jordan Misja street, a super 3+1+2+Parking Spot apartment is for rent. The apartment has …
$1,282
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 83 m²
Piso 2/10
The apartment is located on Jordan Misja Street in a well-managed building. Layout: 1 hallw…
$816
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/8
Modern 2+1+2 apartment for rent, located on the second floor of a new and well-managed build…
$1,745
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 5/8
2+1+2 apartment offered at Alba residence, between the bus park and the former aviation fiel…
$1,107
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 2/5
2+1 apartment for rent near Kodra e Diellit. The apartment has an area of 64.5 m² organized…
$758
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 6/7
Apartment 1+1 for rent in the “Tower Bridge 3” complex, Oxhaku A 1+1 apartment with a gross…
$559
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 157 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 157 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 157 m²
Piso 1/5
Office for rent near the "Air Albania" stadium Strategic location, near the "Air Albania" st…
$2,737
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/4
In the Ali Demi area, near the Mangalem Complex, the 3rd floor of a villa is for rent. It is…
$582
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Piso 5/10
Near Kavaje Street, on Islam Alla Street, a 2+1 apartment is for rent. It is located on the …
$1,165
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 650 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 650 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Piso 1/3
Office for Rent at Residence Kodra e Diellit 1. Total area 650m2, organized in 4 open space …
$9,085
por mes
Dejar una solicitud
Sala de conferencias 2 054 m² en Tirana Municipality, Albania
Sala de conferencias 2 054 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 21
Dormitorios 21
Nº de cuartos de baño 25
Área 2 054 m²
Número de plantas 5
Multi-functional apartment for rent at the former last station of New Tirana. The building h…
$18,635
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 3/8
For rent apartment 1+1 near the New Boulevard on Jordan Misja street with a total area of 64…
$582
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 9/12
Apartment or office 2+1 for rent at Lake View Residence. Organized by living room, 2 rooms,…
$1,689
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 4/7
The apartment is organized into two bedrooms, a living room with a separate kitchen, a bathr…
$874
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 163 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 163 m²
Tirana Municipality, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 6/10
Premises for rent in Don Bosko, near the Gjeli restaurant, in a building complex. The net ar…
$1,398
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
✅ Precio: 450 Euros/mes✅ Ubicación: Complejo Tom Doshi, Shkoze, Tirana✅ Superficie: 140m2La …
$510
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Propiedad comercial 72 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 72 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Commercial Space for Rent – Beginning of Kodra e Diellit! -Net area: 72 m² -Veranda area: 2…
$641
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
Piso 9/9
Apartment for rent on the 9th floor of a building on Muhamet Gjollesha Street, Tirana. Fully…
$932
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 80 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 80 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 12
A shop is for rent on the ground floor of a new building with a glass facade facing the main…
$1,398
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 6/10
Office space for rent – Fiori di Bosco Location: Fiori di Bosco Floor: 6 Area: 118 m² net |…
$929
por mes
Dejar una solicitud
Propiedad comercial 689 m² en Tirana Municipality, Albania
Propiedad comercial 689 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 689 m²
Piso 3/3
Business premises for rent in the Kombinat area The building has a total area of 689m2 divid…
$8,025
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 4/6
2+1 apartment for rent in the center, Bardhok Biba Street. The apartment is located on the …
$815
por mes
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Tirana Municipality, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/12
Jepet me Qira Apartament 2+1+2 tek Stadiumi Air Albania! Apartamenti ka nje siperfaqe totale…
$2,912
por mes
Dejar una solicitud
Oficina 47 m² en Tirana Municipality, Albania
Oficina 47 m²
Tirana Municipality, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/40
The environment has a net area of 47.92m2 net and 76.67 gross. It is positioned on the edge …
$4,076
por mes
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Tirana Municipality

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales