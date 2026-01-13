Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Arrendamiento a largo plazo propiedad en Northern Albania, Albania

Bashkia Durres
302
298 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Piso 2/9
El apartamento está situado en el segundo piso de un nuevo edificio sin ascensor, cerca del …
$432
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 4
El apartamento está situado en la 4a planta de un edificio frente a la Corte, que se organiz…
$409
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 3
El apartamento está situado en el 3er piso de un edificio sin ascensor. Se organiza en un pa…
$583
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4
El apartamento está situado en la cuarta planta desde el suelo en un edificio sin ascensor c…
$407
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 1/4
El apartamento está situado en la primera planta de una villa de cuatro pisos en Ish-Kenete,…
$524
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Piso 1
El apartamento está situado en la primera planta residencial de un edificio con ascensor y v…
$698
por mes
Propiedad comercial 30 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 30 m²
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 30 m²
El espacio comercial está situado en la playa, situado en la planta baja (0 nivel) y tiene u…
$467
por mes
Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Un apartamento de 1+1 en el centro de Durrës está disponible para alquiler a largo plazo (un…
$759
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 3/4
El apartamento está situado en la tercera planta de una villa de cuatro pisos en Ish-Kenete,…
$524
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
El apartamento estudio está situado en la primera planta de un edificio en la zona de la pla…
$233
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
El apartamento está situado en la segunda planta de un edificio con ascensor en el complejo …
$465
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4
Este encantador apartamento de dos dormitorios está situado en el corazón de la ciudad, a po…
$934
por mes
Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Para alquiler a largo plazo (contrato por año y más) es 1+1 apartamento en la zona de Plazh …
$468
por mes
Parcelas en Bashkia Durres, Albania
Parcelas
Bashkia Durres, Albania
Área 720 m²
La tierra está situada en la parte de la carretera de circunvalación de Durres, donde Shkoze…
$583
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Piso 2/4
El apartamento está situado en la segunda planta de una villa de cuatro pisos en Ish-Kenete,…
$524
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Piso 6
El apartamento está situado en el sexto piso con ascensor y vistas al mar en la zona de Vila…
$817
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 7
El apartamento está situado en la séptima planta de un nuevo edificio con un ascensor cerca …
$350
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 4
El apartamento se encuentra en la cuarta planta desde el suelo en un nuevo edificio con asce…
$384
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 6
El apartamento está situado en Vollga Durres, una de las zonas más pintorescas y buscadas de…
$1,401
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 6/9
El apartamento está situado en el sexto piso de un nuevo edificio con un ascensor cerca de l…
$350
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 8/12
El apartamento está situado en la octava o novena planta de un edificio residencial cerca de…
$407
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 3
El apartamento está situado en la 3a planta de un edificio sin ascensor en la playa. Se orga…
$642
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3
El apartamento está situado en la 3a planta de un nuevo edificio con ascensor en la zona de …
$354
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 2/3
El apartamento está situado en la 2a planta de una villa de 3 plantas situada en la zona de …
$649
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 8/10
💶 Precio: 550 €/mes📐 Superficie total: 90 m2📦 Superficie de vivienda: 84 m2🛏 Dormitorios: 2🛁…
$637
por mes
Apartamento 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 144 m²
Piso 4/5
El apartamento está situado en la cuarta planta residencial de un edificio de 5 pisos de alt…
$822
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 4
El apartamento está situado en la cuarta planta de un edificio existente con ascensor en la …
$319
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4
El apartamento está situado en la cuarta planta residencial con vistas al mar en Golem, Durr…
$531
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 1
El apartamento está situado en la primera planta de Plazh, Durres. La propiedad tiene una su…
$235
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/4
El apartamento está situado en la segunda planta de un edificio de 4 plantas con 3 entradas …
$294
por mes
