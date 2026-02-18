Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Albania
  3. Bashkia Vlore
  4. Alquiler a largo plazo

Arrendamiento a largo plazo propiedad en Bashkia Vlore, Albania

Orikum
23
Qender Vlore
10
569 propiedades total found
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 4
🔑🏡 APARTMENT FOR RENT 2+1 NEAR THE “ALI DEMI” HIGH SCHOOL, VLORA.📍 Ubicación: Sadik Zotaj St…
$714
por mes
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 350 m²
Número de plantas 2
🏨🔑 FOR RENT – HOTEL NEAR MURADIES, VLORA💰 CENTRO ANUAL: 30.000 €📍 LOCATION DESCRIPTION:Este …
$35,630
por mes
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 9
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA ALERTA EN LUNGOMARE, VLORA.💶 Precio: 600 € / mes📐 Superficie: 70 m2📍…
$712
por mes
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏡 PRIVATE HOUSE FOR RENT NEAR KUZUM BABA, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
💶 Precio: 550 €/Mes📐 Superficie de parcela: 500 m2🏠 Superficie de construcción: 100 m2🕒 Alqu…
$651
por mes
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Área 170 m²
🌊🏖️ BUSINESS PREMISES FOR RENT ON THE FRONTLINE – LUNGOMARE, VLORA.Los locales están ubicado…
$4,157
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Price: 650 Euro/Month ✅ Location: Kombinati i Peshkut, Vlore ✅ Possibility to rent a parki…
$757
por mes
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Pirro Hotel
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 115 m²
Piso 2
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA ALERTA EN LUNGOMARE, VLORA.📍 Cerca de Pirro Hotel💶 Precio: 500 € / m…
$585
por mes
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 5
Alquiler! Apartamento 1+1 Lungomare Vlore! Apartamentos para alquiler a largo plazo cerca de…
$406
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
✅ Precio: 900 Euro/mes✅ Ubicación: Detrás de Brooklyn restaurante, VloreEl apartamento está …
$1,081
por mes
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA en Bashkia Vlore, Albania
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORA
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Número de plantas 2
🌳🏡 FOR RENT SECOND FLOOR OF VILLA NEAR KUZUM BABA, VLORAEn una zona tranquila y hermosa cerc…
$578
por mes
Casa 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 2/2
✅ Price: 400 Euros/Month ✅ Location: “Hajro Cakerri” neighborhood, Vlore ✅ Second floor area…
$452
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 350 Euro/Mes✅ Ubicación: En la barra Da Vinci, Lungomare✅ Disponible para alquiler…
$421
por mes
Casa 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Casa 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 300 Euro/Mes✅ Ubicación: Cerca de Saint Tropez, VloreLa zona donde se encuentra el…
$360
por mes
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 3
¡Alquiler a largo plazo! Apartamento 2+1 en vlore. los apartamentos están situados en la zon…
$348
por mes
Apartamento en Orikum, Albania
Apartamento
Orikum, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 5
Apartamento 2+1 en Diamond Hill Resort & SPA Vlore para alquiler a largo plazo! . 2 dormitor…
$580
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6
✅ Precio: 450 Euro/Mes✅ Ubicación: En la gasolinera "Rira", VloreLa zona donde se encuentra …
$529
por mes
Dúplex 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Dúplex 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 300 Euro/Mes✅ Ubicación: En el supermercado "Conad", VloreLa zona en la que se enc…
$346
por mes
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near the Navy School
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 4
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA EL ENTRE EN LUNGOMARE, VLORA📍 Cerca de la Escuela Naval💶 Precio: 450…
$524
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 3
El apartamento está situado en una zona tranquila y segura, con fácil acceso a las playas y …
$453
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
✅ Precio: 35.000 Leke/Month (Negotiable)✅ Ubicación: Cerca de Diamond Hill, Vlore✅ Zona: 71m…
$407
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Si usted está buscando un apartamento de alquiler en Vlora con una vista frontal al mar, est…
$591
por mes
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
✅ Precio: 400 Euro/Mes✅ Ubicación: Cerca de Union Bank, Vlore-Skele Boulevard✅ Superficie: 8…
$456
por mes
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN TRANSBALLKANIKE, VLORA 📍 Opposite Gega Oil
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA EN TRANSBALLKANIKE, VLORA📍 Óleo Gega opuesto💶 Precio: 450 E…
$504
por mes
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA 📍 Near Hannover Bar
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
🔑🏡 1+1 APARTAMENTO PARA EL ENTRE EN LUNGOMARE, VLORA📍 Cerca de Hannover Bar💶 Precio: €350 / …
$408
por mes
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
🏘 FOR RENT PRIVATE HOUSE 1+1 IN 7 PALLATET, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 1
🏘 Para la casa primitiva 1+1 en 7 PALLATET, VLORA.💸 Precio: 300 Euro/Mes📍 Ubicación: Rruga D…
$351
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
✅ Precio: 350 Euro /Mes✅ Ubicación: Rr. Aristill Kokoshi, Vlore✅ Zona: 68m2El área donde se …
$418
por mes
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Piso 10
Apartamento 2+1 para alquiler a largo plazo;bien y completly mueble,sólo 5 min a pie del cen…
$345
por mes
Apartamento en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento
Bashkia Vlore, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 3
¡Alquiler! Apartamento 2+1 en Vlora! El apartamento está situado en la tercera planta, hay u…
$290
por mes
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket en Bashkia Vlore, Albania
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 6
🔑🏡 1+1 APARTMENT FOR RENT IN LUNGOMARE, VLORA. 📍 Near Xhihanka Supermarket 💶 Price: €350…
$408
por mes
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
✅ Precio: 25.000 Leke/Month✅ Ubicación: Cerca de Aleksandria, VloreEl área donde se encuentr…
$295
por mes
Tipos de propiedades en Bashkia Vlore

apartamentos
casas independientes
bienes raíces comerciales

Parámetros de las propiedades en Bashkia Vlore, Albania

con Vista a la montaña
