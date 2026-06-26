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Arrendamiento a largo plazo propiedad en Bashkia Shijak, Albania

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bienes raíces comerciales
6
8 propiedades total found
Parcelas en Sallmonaj, Albania
Parcelas
Sallmonaj, Albania
Área 10 000 m²
La parcela está situada en el borde de la carretera principal de la carretera Durres - Tiran…
$11,538
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Producción 1 000 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 1 000 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 1 000 m²
Piso 1/1
El almacén está situado cerca de la sobrepasa de Fllake en la carretera Xhafzotaj-Fllake, en…
$4,050
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Producción 110 m² en Rreth, Albania
Producción 110 m²
Rreth, Albania
Área 110 m²
Se ofrece un almacén moderno y funcional para alquiler, situado en una zona muy accesible y …
$410
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Producción 800 m² en Pejze, Albania
Producción 800 m²
Pejze, Albania
Nº de cuartos de baño 2
Área 800 m²
El almacén está situado en Pjeze, al lado de la carretera principal en Durres. Tiene una sup…
$2,885
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Producción 260 m² en Bashkia Durres, Albania
Producción 260 m²
Bashkia Durres, Albania
Área 260 m²
Número de plantas 1
El almacén está situado en Sukth cerca de la carretera principal. Tiene una superficie de 10…
$699
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Propiedad comercial 5 900 m² en Guzaj, Albania
Propiedad comercial 5 900 m²
Guzaj, Albania
Área 5 900 m²
LAND FOR RENT IN XHAFZOTAJPrime Land for Rent en Xhafzotaj. Perfecto para varias empresas, e…
$1,775
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Al Imobiliare
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Propiedad comercial 250 m² en Bashkia Durres, Albania
Propiedad comercial 250 m²
Bashkia Durres, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 2
Los locales están situados en el segundo piso por la carretera principal en la carretera Tir…
$1,397
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Apartamento 1 habitación en Guzaj, Albania
Apartamento 1 habitación
Guzaj, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 235 m²
Piso 3/3
🏡 SUPER 3+1 APARTMENT FOR RENT IN SHIJAK📍 A sólo 100 metros del centro de la ciudad📏 3+1 Apa…
$580
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