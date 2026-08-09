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Propiedades residenciales en venta en Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
1326
Lezhe Municipality
65
Shengjin
62
Shkoder Municipality
31
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/8
El apartamento está situado en la zona de Shkembi i Kavajas, en la segunda planta de un nuev…
$163,688
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 2/8
Apartamento en venta en Rrota e Kuqe playa, Durres,adecuado para familias pequeñas y persona…
$144,487
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Estudio en Bashkia Durres, Albania
Estudio
Bashkia Durres, Albania
Área 56 m²
Piso 15/25
Estudio con vista al mar en la primera línea en la zona de Shkëmbi i Kavajës!Un luminoso apa…
$77,848
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Piso 3/3
Apartamento Premium con Veranda . Turquoise Marina Bay de Lalzi!Encuentra una nueva vida jun…
$317,831
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Villa 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Número de plantas 2
Villas individuales en la Marina Turquesa en venta!En una de las residencias costeras más ex…
$599,631
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1
El apartamento está en el primer piso, junto a Olivia Hill en el Kavaja Place. El apartament…
$74,954
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Apartamento 4 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 4 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 132 m²
Piso 4/8
El apartamento está situado en la 4a planta de un edificio con ascensor en la zona del Centr…
$393,076
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Ático Ático 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Ático Ático 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 9/9
🏡 FOR SALE – SPACIOUS PENTHOUSE ANTE FORMER POLICE DISTRICT, DURREXSSituado en una de las zo…
$213,880
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Villa 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 383 m²
Número de plantas 3
🏡 2-STORY VILLA + ATTIC PARA LA VENTA TERRITORIO HEKURUDHA BEACH, DURREXS 🌊📍 Ubicación: Heku…
$323,710
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 2/2
El apartamento estudio se encuentra en la segunda planta sin ascensor en Vollga. Tiene 19,5 …
$68,035
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 4
Una muy buena oportunidad para la residencia o la inversión en una de las zonas costeras más…
$77,179
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 9
🏠 PARA VENTA – 1+1 APARTAMENTO NEAR VIVAS DEL HOTEL, DURRÉS 🌊📍 Ubicación: Te Vivas area, Dur…
$86,708
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/5
Ja versioni në anglisht, i përshtatur për një njoftim profesional:🏡 PARA LA VENTA – 2+1 APAR…
$196,538
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2/3
Apartamento 1+1 para Venta en la Marina Turquoise!En uno de los proyectos costeros más exclu…
$232,934
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 6/9
El apartamento está situado en el sexto piso de un nuevo edificio en la zona de la playa de …
$105,173
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/9
$80,539
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
🏡 Alquiler de un magnífico apartamento 2+1 en un complejo residencial tranquilo y verde!La c…
$750
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Villa 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Villa 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Número de plantas 2
¡Me condenaré!El complejo Turquoise Marina se encuentra en la zona del Golfo de Lalezi, que …
$339,022
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Estudio 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Estudio 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/9
DESLA TOWER RESIDENCE📍 Plazh Area, Durres🏗 Finalidad: 2029💳 Plan de instalación hasta 4 años…
$80,287
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 2/13
El apartamento está situado en la segunda planta sobre el terreno de un edificio con un asce…
$177,205
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 99 m²
Piso 7
El apartamento está situado en la séptima planta de un nuevo edificio con ascensor y adminis…
$182,808
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Casa 5 habitaciones en Ishem, Albania
Casa 5 habitaciones
Ishem, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso 3/3
Involucrarse en belleza interminable y abrazar una vida junto al mar en La Demora.Vivir una …
$426,911
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Apartamento 2 habitaciones en Shtoj i Ri, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Shtoj i Ri, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 6
El apartamento está situado en la 5a planta de un edificio de 6 pisos que está siendo constr…
$96,881
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 5
Apartamento 1+1 con una superficie total de 75 metros cuadrados. m. y un balcón está a la ve…
$98,379
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 2
En venta es 2+1 apartamento en el centro de la ciudad de Durres cerca de la estación de auto…
$142,667
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Apartamento 3 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 3
El apartamento está situado en la tercera planta de un edificio de ascensor situado en la zo…
$146,576
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Piso 5/7
🏡 SUPER 1+1 APARTAMENTO PARA LA VENTA – DURROUS BEACH 🌊📍 Cerca de la escuela "Bajram Curri"¿…
$138,231
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Apartamento 1 habitación en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 1 habitación
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
🏡 📍 📐 🛏️ 1 с🛋️ 🌿 1🚿 1 ваннна💰
$110,037
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 3
Apartment 1+1 with yard in Hamallaj for sale! In the Turquoise Marina Residence, in Hamalla…
$206,153
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Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Durres, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Durres, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 5
La propiedad se encuentra en la 5a planta (planta superior) de un edificio sin ascensor en l…
$158,896
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