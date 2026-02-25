Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qerret
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Qerret, Albania

apartamentos
147
casas independientes
43
226 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Número de plantas 13
Rezidenca Tiktaalik – Premium Seaside Residential Project, Qerret, DurrësConstrucción Inicio…
$87,682
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 5/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$95,431
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 4/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$95,431
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
OneOne
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 5/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$87,478
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 3
Ubicación: Golem, Kavaje✅ Precio: 81.600 Euro✅ Superficie total: 68m2✅ Piso: +3En el corazón…
$96,110
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 3
✅ Precio: 1400 Euro/m2 - 123,564 Euro✅ Ubicación: Golem, Durres✅ Superficie total: 88.26m2✅ …
$145,536
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3
Apartamento en venta en el complejo Hera by Epidam, un moderno proyecto residencial situado …
$106,103
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 3
Ubicación: Golem, Kavaje✅ Precio: 87.600 Euro✅ Superficie total: 73m2✅ Piso: +3En el corazón…
$103,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
Ubicación: Golem, Kavaje✅ Precio: 84.360 Euro✅ Superficie total: 70,3m2✅ Piso: +3En el coraz…
$99,361
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Estudio 2 habitaciones en Golem, Albania
Estudio 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 3
Ubicación: Golem, Kavaje✅ Precio: 62.520 Euro✅ Superficie total: 52.1m2✅ Piso: +3En el coraz…
$73,637
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Estudio 2 habitaciones en Golem, Albania
Estudio 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3
Ubicación: Golem, Kavaje✅ Precio: 44.640 Euro✅ Superficie total: 37,2m2✅ Piso: +3En el coraz…
$52,578
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Apartamento 3 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Un apartamento 2+1 en la zona de Qerret está a la venta. Está situado en la planta baja y cu…
$153,257
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CACTUS|Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Piso 2
El complejo donde se encuentra el apartamento está a sólo 100 m de la costa. El complejo est…
$424,367
Dejar una solicitud
Apartamento en Golem, Albania
Apartamento
Golem, Albania
Rezidenca Tiktaalik – Nuevo Proyecto Residencial Seaside, Qerret, DurresConstrucción Inicio:…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 13
Apartamento 1+1 — Elyout A-007 (Residencia Tiktaalik)Superficie total de apartamentos (Sip. …
$118,844
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Dúplex 1 habitación en Golem, Albania
Dúplex 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Número de plantas 4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$86,253
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3/4
Adria Residence se encuentra donde la elegancia y el confort se intersecten. Situado a 200 m…
$133,840
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 4
Venta, Apartamento 1+1+ Balcón, Qerret, Kavajë.Información sobre el apartamento:• Superficie…
$196,380
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 3/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 176 m²
Piso 11/13
Apartamento 2+1 — Diseño A-1103 (Residencia de Tiktaalik)Superficie total de apartamentos (S…
$255,242
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 12/13
Apartamento 1+1 — Diseño A-1207 (Residencia de Tiktaalik)Superficie total del apartamento (S…
$102,797
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Golem, Albania
Estudio 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Número de plantas 13
Studio Apartment — Layout A-005 (Tiktaalik Residence)Superficie total de apartamentos (Sip. …
$86,877
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/4
Adria Residence is located where elegance and comfort intersect. Situated 200m from the sea …
$133,840
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Apartamento en Bashkia Puke, Albania
Apartamento
Bashkia Puke, Albania
Área 42 m²
Piso 2/5
El apartamento estudio está situado en la segunda planta residencial de un nuevo edificio co…
$84,250
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 11/13
Apartamento 1+1 — Diseño A-1108 (Residencia de Tiktaalik)Superficie total de apartamentos (S…
$104,464
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 9/13
Apartamento 1+1 — Diseño A-907 (Residencia de Tiktaalik)Área física (Sip. fizike): 58,9 m2Co…
$121,410
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 3/6
🏝 Blue Horizon — ¡Tu Haven privado junto al mar!Soñando con la vida junto al mar, donde cada…
$87,478
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 2 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 8/13
Apartamento 1+1 — Diseño A-814 (Residencia de Tiktaalik)Área física (Sip. fizike): 68,5 m2Co…
$122,355
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 1 habitación en Golem, Albania
Apartamento 1 habitación
Golem, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Número de plantas 13
Apartamento 1+1 — Layout A-010 (Tiktaalik Residence)Superficie total de apartamentos (Sip. n…
$132,301
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Apartamento 3 habitaciones en Golem, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Golem, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 9/13
Apartamento 2+1 — Diseño A-913 (Residencia de Tiktaalik)Superficie total (Sip. ndërtimi): 10…
$186,839
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Century 21 Eon
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir